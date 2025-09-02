Breaking News

Câmara de Alta Floresta aprova lei que garante direito de acompanhante a mulheres durante atendimentos de saúde

4 dias ago

Projeto é de autoria do presidente da Casa, vereador Francisco Ailton dos Santos, e visa promover segurança, dignidade e atendimento humanizado às mulheres do município.

Na sessão ordinária do dia 18, segunda-feira, os vereadores de Alta Floresta aprovaram por unanimidade o Projeto de Lei nº 020/2025, de autoria do presidente da Câmara, vereador Francisco Ailton dos Santos, que assegura às mulheres o direito de requisitar um acompanhante durante qualquer atendimento de saúde — público ou privado — realizado no município.

A nova legislação representa um marco no fortalecimento dos direitos das mulheres em situações de vulnerabilidade, especialmente durante exames ginecológicos, procedimentos invasivos ou casos de suspeita de violência sexual. A iniciativa prevê que a mulher poderá indicar uma pessoa maior de idade de sua livre escolha para acompanhá-la, bastando manifestação verbal para garantir esse direito.

Durante a apresentação e discussão do projeto, o presidente da Casa, Francisco Ailton dos Santos, destacou o propósito da proposta:

“Tive esta preocupação porque a gente vê muito desrespeito com as mulheres acontecendo em vários municípios do nosso Brasil. Então, esse projeto de lei vai dar mais segurança para essas mulheres no nosso município.”

O projeto também prevê sanções para os estabelecimentos ou profissionais que descumprirem a norma. Entre as penalidades estão advertência, multa, e até a suspensão do alvará sanitário, no caso de reincidência.

Inspirado em legislações como a Lei Federal nº 11.108/2005, que garante acompanhante à gestante no parto, o projeto de Francisco Ailton expande esse direito para todas as situações de atendimento à saúde da mulher.

O projeto de lei, agora, vai para sanção do prefeito Valdemar Gamba, e após a publicação passará a ser lei em vigor no município.

Lindomar Leal

Assessoria de Imprensa

Check Also

STF tem segurança reforçada para julgamento de trama golpista

Polícia vai monitorar quem transita pela Praça dos Três Poderes O entorno do Supremo Tribunal …

Justiça suspende novamente leilão avaliado em R$ 10,2 bilhões

A Justiça de Mato Grosso concedeu liminar favorável à empresa Monte Rodovias S.A., administradora de …

Sema abre inscrições para atendimento em mutirão do CAR Digital 2.0 em Sinop

Atendimento será nos dias 02 a 05 de setembro, das 8h às 18h, na sede …

Alta Floresta recebe peça teatral idealizada pelo MPMT que aborda violência doméstica a estudantes

Em uma ação que une arte, educação e cidadania, o Ministério Público do Estado de …

Vereadora propõe criação do Centro de Zoonoses e Abrigo Municipal de Animais em Alta Floresta

Com o objetivo de enfrentar de forma estruturada os desafios relacionados à saúde pública e …

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Powered by WordPress | Designed by Tielabs
© Copyright 2025, All Rights Reserved