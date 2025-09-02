Briga por estudos do “fim dos tempos” pode ter motivado morte de fonoaudióloga

Ana Paula Abreu, de 33 anos, foi morta dentro de casa no último domingo (24), na cidade de Sinop

A delegada Renata Evangelista, da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher da cidade de Sinop, revelou nesta segunda-feira (25), que uma briga relacionada aos estudo do “fim dos tempos”, pode ter culminado no assassinato da fonoaudióloga, Ana Paula Abreu, de 33 anos. O marido dela, Lucas França, de 22 anos, foi preso em flagrante pelo crime.

Ana Paula foi assassinada com mais de 20 golpes de faca dentro da casa onde morava na região central do município.

De acordo com a delegada, responsável pelas investigações, Lucas foi interrogado e afirmou que no dia anterior do crime, se envolveu em uma discussão com a companheira em decorrência dos estudos que estava fazendo sobre a Escatologia.

No dia seguinte, quando Ana Paula tomava seu café da manhã ainda no quarto, ela foi atacada pelo criminoso.

“Hoje eu e minha equipe fomos até o presídio Ferrugem para fazer o interrogatório do suspeito. Lá ele trouxe algumas informações e outras ele preferiu não falar. A fala dele é de que estava estudando a Escatologia, uma doutrina que estuda o fim dos tempos, e que no dia anterior ele teve uma discussão com sua esposa por ela ser contra pelo fato de ele estar tão envolvido com esse tipo de doutrina”, disse.

“A prática do crime se deu no dia seguinte, ai ele não quiz explicar o porque disso. Se ele estava fazendo estudos dessa doutrina, por meio de pesquisas a gente soube que ela não prega ceifar a vida de ninguém”, emendou.

Ainda conforme a delegada, o casal é natural de Brasília e estavam morando juntos em Sinop desde dezembro do ano passado.

O caso segue em investigação.

Daniele Braatz

Repórter | Estadão Mato Grosso