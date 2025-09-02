Breaking News

Atendimento de grande público nas cirurgias dos olhos, Realizadas no Hospital Municipal

4 dias ago

Prefeito Osmar Moreira esteve hoje 25/08, no Hospital Municipal de Paranaíta, onde juntamente com seu Vice Dema, acompanhou o atendimento de grande público de pessoas nas cirurgias dos olhos, o gestor paranaitense aproveitou para agradecer a grande parceria dos prefeitos da região, pelo compromisso com a Saúde pública, motivo de orgulho e sentimento de dever cumprido, tendo em vista que hoje o Hospital municipal Alípio Cândido da Silva é responsável por zerar as filas de cirurgias eletivas.

Prefeito Osmar destaca que o compromisso é coletivo, e que esta é uma conquista de todos os gestores da região, e ressalta sua gratidão por ver a satisfação das pessoas ao serem atendidas por uma equipe de profissionais da Saúde tão comprometida com o bem estar do próximo.

ASSESSORIA

