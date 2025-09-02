Alta Floresta realiza lançamento do Conecta Serviços em parceria com o Sebrae

Nesta quarta-feira, 27 de agosto, o Teatro Municipal Agostinho Bizinoto será palco do lançamento oficial do Conecta Serviços, uma iniciativa da Administração Municipal em parceria com o Sebrae Mato Grosso.

O projeto tem como principal objetivo fomentar a economia local, fortalecendo especialmente os Microempreendedores Individuais (MEIs) e as Pequenas Empresas. Para isso, serão desenvolvidas estratégias que facilitem o acesso desses empreendedores ao universo das compras públicas.

“Vamos realizar um treinamento a todos os servidores municipais no dia 26 . E no dia 27 de agosto, ofereceremos uma qualificação aos participantes que, já de imediato, poderão estar aptos a iniciar a prestação de serviços para a Prefeitura”, destacou o consultor do Sebrae Mato Grosso e especialista em compras governamentais, Maurício Zanin.

O Conecta Serviços de Alta Floresta será um projeto piloto em nível nacional. Atualmente, apenas um município do Estado de São Paulo realiza uma iniciativa semelhante. Na prática, a proposta busca desburocratizar a participação dos MEIs e Pequenas Empresas em processos públicos, estimulando a competitividade local e movimentando a economia do município.

O prefeito de Alta Floresta, Chico Gamba, reforça o convite aos empreendedores: “Não percam este momento no Teatro Municipal! Será um evento importante para o nosso município. Queremos incentivar a participação dos empreendedores, fomentar nossa economia e, com a experiência do Sebrae, acreditamos que estamos no caminho certo”, concluiu.

Assessoria