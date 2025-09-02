Alta Floresta lança Plano de Desenvolvimento Empresarial com palestra-show inspiradora

O Plano de Desenvolvimento Empresarial (PDE) foi lançado em Alta Floresta no dia 22 de agosto, com uma palestra-show que destacou inovação, atitude e a força dos pequenos negócios. O evento lotou o Teatro Agostinho Bizinoto e marcou o início da parceria entre o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Mato Grosso (Sebrae/MT) e a Prefeitura Municipal. O propósito é fortalecer micro e pequenas empresas por meio de capacitações, consultorias personalizadas e de uma feira de negócios que contemplará até 40 empreendimentos locais.

A abertura contou com a palestra-show “A Mágica Está em Você”, conduzida pelo ilusionista e palestrante Lucca Viery. Ele emocionou o público ao usar a mágica como metáfora para transformação, inovação e atitude no mundo dos negócios.

Para o coordenador da Regional do Sebrae em Alta Floresta, Adriano Cabreira, o momento foi planejado para sensibilizar os empreendedores e mostrar que o sucesso depende da constante busca por aprendizado.

“A palestra foi escolhida justamente para despertar esse olhar de mudança, de acreditar no potencial e de perceber que cada empreendedor tem dentro de si a sua mágica. O PDE vai apoiar quem já tem negócio, mas também quem deseja empreender com propósito e inovação. O Sebrae acredita que o fortalecimento da economia local passa pelo conhecimento, pelo acesso a ferramentas modernas e pelo trabalho conjunto com a Prefeitura”, destacou.

O secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Emanuel Marcos da Silva, reforçou o caráter transformador da noite. “Foi mágico. A palestra se resume na atuação do palestrante. Realmente foi transformador, porque a mágica dialoga com inovação, com o desejo de mudar, que é exatamente o que o empreendedor precisa ter. O Sebrae Mato Groso foi muito assertivo nessa escolha, e a Prefeitura também, ao firmar essa parceria. Quando o empreendedor cresce, toda a sociedade é beneficiada”.

Entre os participantes, a empresária Cibele Azambuja, que atua no segmento da dança e da cultura, destacou a sintonia entre a palestra e o propósito do seu trabalho.

“Ele falou de valores e missão, de buscar sempre fazer algo a mais. Atender bem é essencial, mas o diferencial está no encantamento. Isso conecta muito com o que eu acredito, que é gerar suspiros todos os dias. No meu negócio, busco encantar crianças e famílias, criando memórias inesquecíveis. A fala dele reforça que empreender é realizar sonhos, é colecionar momentos”, afirmou.

Durante a apresentação, Lucca Viery lembrou que não existe fórmula pronta para o sucesso, mas sim a necessidade de atitude, aprendizado constante e paixão pelo que se faz. “A palavra do século é aprender. O empreendedor precisa estar atento aos detalhes, investir em conhecimento e acreditar no seu sonho. A mágica acontece quando a gente decide dar o primeiro passo e se abre para novas possibilidades”, disse o palestrante.

Com o PDE, Sebrae e Prefeitura pretendem criar uma rede de apoio que estimule os empresários a inovar e a manter negócios competitivos em um cenário cada vez mais dinâmico. A feira de negócios prevista no cronograma será exclusiva para as empresas participantes do projeto, valorizando quem se engajar nas capacitações.

“Esse é só o começo de uma jornada. O Plano de Desenvolvimento Empresarial vai possibilitar que nossos empreendedores estejam mais preparados, mais fortes e conectados, contribuindo para que Alta Floresta siga crescendo e inovando”, concluiu Adriano Cabreira.

Assessoria

Sebrae