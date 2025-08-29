Tiro e Queda é uma coluna tradicional do Jornal O Diário e do site www.diarionews.com.br. Seu objetivo é transmitir rapidez, precisão e impacto por meio de análises críticas, comentários ágeis e provocações inteligentes sobre política, sociedade e cultura.
A linha editorial prioriza política, poder, sociedade e cotidiano, mantendo responsabilidade com os fatos e consolidando Tiro e Queda como referência indispensável no Diário News e em O Diário.
TIRO E QUEDA
