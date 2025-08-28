Sedec busca soluções inovadoras para o setor de sementes em missão técnica internacional

Roteiro inclui visitas a empresas líderes mundiais e encontros com especialistas

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (Sedec) participa da viagem técnica organizada pela Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso (Aprosmat), realizada entre os dias 23 e 31 de agosto de 2025, nos Estados Unidos. O objetivo é promover intercâmbio de conhecimento, conhecer novas tecnologias e fortalecer conexões estratégicas.

A iniciativa reúne produtores de sementes, parlamentares e representantes do setor agrícola nacional, ampliando horizontes e possibilitando o diálogo direto com instituições e empresas de referência internacional.

Durante o roteiro, a comitiva visitará GDM Seeds, BASF, Stine Sementes, Syngenta, Bayer e Corteva, empresas líderes em inovação tecnológica. A programação prevê reuniões técnicas, visitas a unidades de pesquisa e contato direto com as mais recentes soluções aplicadas à produção de sementes.

A missão também representa uma oportunidade de alinhar experiências internacionais às demandas regionais, com foco em inovação, sustentabilidade, aumento da produtividade e soluções aplicáveis à realidade mato-grossense, além de ampliar o diálogo com atores nacionais e internacionais do setor.

Para o secretário adjunto de Indústria, Comércio e Incentivos Programáticos, Anderson Lombardi, a participação do Estado na missão representa um passo importante na busca por maior competitividade e na consolidação de parcerias estratégicas no cenário global.

“Essa missão abre portas para que Mato Grosso conheça de perto tecnologias de ponta e traga soluções que possam fortalecer nossa produção de sementes e impulsionar o desenvolvimento do Estado. Mais do que uma viagem técnica, se trata de uma oportunidade de aprendizado e integração internacional, que certamente resultará em ganhos para toda a cadeia produtiva e para a economia mato-grossense”, afirmou.

Yasmim Di Berti | Sedec