Procon de Alta Floresta marca presença em encontro técnico estadual

O Procon de Alta Floresta participou, entre os dias 13 e 15 de agosto, da 49ª Reunião Técnica de Procons, realizada no Centro de Eventos Ari José Riedi, em Sorriso. O evento foi promovido pela Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon-MT), vinculada à Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc), e contou com apoio do Procon de Sorriso.

A capacitação reuniu dirigentes e servidores de diversos Procons de Mato Grosso, com o objetivo de alinhar ações, promover a formação contínua e discutir temas relevantes para a defesa dos direitos do consumidor.

O Procon de Alta Floresta tem sido presença constante nesses encontros, sempre buscando informações atualizadas e boas práticas para garantir à população um atendimento de excelência e ainda mais preparado.

Durante a programação, os participantes tiveram acesso a palestras e mesas temáticas sobre assuntos atuais da defesa do consumidor, como a Lei do Superendividamento, fiscalização de eventos e instituições de ensino, fornecimento de energia elétrica e água, monitoramento de mercado em datas como Black Friday, fraudes em consignados e questões relacionadas ao INSS.

Esses encontros, realizados periodicamente pelo Procon-MT, fortalecem o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor e permitem que municípios como Alta Floresta estejam cada vez mais preparados para atender as demandas da sociedade com eficiência, responsabilidade e compromisso.

Assessoria