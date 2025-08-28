PM prende cinco faccionados e apreende drogas e raspadinhas ilegais em Alta Floresta

Uma das suspeitas foi flagrada comercializando bilhetes do tipo raspadinha para atividade ilícita de uma facção

Policiais militares de Alta Floresta prenderam três mulheres, com idades entre 18 e 23 anos, e apreenderam dois adolescentes, de 15 e 16 anos, por tráfico ilícito de drogas, nesta sexta-feira (22.8). Com os suspeitos, foram encontradas 25 porções de entorpecentes e seis raspadinhas ilegais, utilizadas por uma facção criminosa.

Durante patrulhamento da Operação Tolerância Zero, a equipe policial recebeu informações da equipe de Inteligência de que uma mulher estaria comercializando drogas e bilhetes do tipo raspadinha, usados como fachada para atividades ilícitas de uma facção criminosa. De imediato, os policiais se deslocaram até o endereço, no bairro Boa Esperança.

Ao chegarem ao local, os militares flagraram a suspeita em frente à residência e encontraram com ela seis bilhetes e uma porção de maconha. Em relato à PM, a mulher confirmou a comercialização. Ainda no local, a equipe flagrou mais quatro pessoas no interior da residência.

Durante buscas no imóvel, foram localizadas três porções de cocaína, sete porções de ecstasy e mais 14 porções de maconha, além de R$ 11 em espécie, quatro celulares e diversos pinos para armazenamento de cocaína.

Diante do flagrante, os suspeitos foram encaminhados à delegacia, juntamente com o material apreendido, para as providências cabíveis.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Da Assessoria | PMMT