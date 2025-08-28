Breaking News

Plantão 24h da Mulher atendeu 1,5 mil mulheres vítimas de violência no primeiro semestre de 2025

2 dias ago

Unidade da Polícia Civil também elaborou 2 mil boletins de ocorrência no mesmo período

O Plantão 24h de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica e Sexual de Cuiabá atendeu 1,5 mil mulheres vítimas de violência, em ocorrências policiais, no primeiro semestre de 2025. A unidade, que pertence à Polícia Civil, atende casos de Cuiabá e Várzea Grande.

Conforme relatório produzido pela unidade, foram mais de 1,6 mil medidas protetivas solicitadas por vítimas de violência doméstica e familiar nos primeiros seis meses deste ano. Uma vítima pode ter solicitado mais de uma medida para diferentes suspeitos.

No mesmo período, o Plantão 24h realizou quase 4 mil oitivas, além de elaborar 2 mil boletins de ocorrência.

Já no serviço psicossocial, a equipe de assistentes sociais e psicólogas realizou 874 atendimentos, entre acolhimentos, escutas e encaminhamentos.

Os dados compilados pelo cartório da unidade incluem os procedimentos que originam os inquéritos policiais, além de medidas protetivas que são cadastradas diretamente no Processo Judicial Eletrônico (PJe), do Tribunal de Justiça.

Conforme o coordenador do Plantão 24h, delegado Richard Damasceno Ferreira Lage, os números demonstram a importância do funcionamento da unidade, estruturada para atender exclusivamente vítimas de violência doméstica e sexual. A unidade absorve os procedimentos de plantão que antes eram realizados nas Centrais de Flagrantes de Cuiabá e Várzea Grande.

“Através das equipes multidisciplinares do Plantão da Mulher, com delegados, escrivães, investigadores, psicólogas e assistentes sociais, a Polícia Civil atua com empatia e eficiência desde o primeiro atendimento, visando proteger e acolher as vítimas de violência doméstica e sexual”, destacou o coordenador.

Estrutura

Inaugurado em setembro de 2020, o Plantão 24h foi estruturado para proporcionar um melhor atendimento às vítimas de violência doméstica e sexual que procuram o serviço policial. São realizadas prisões em flagrante, requerimentos de medidas protetivas, entre outras providências de urgência necessárias, conforme cada caso atendido. Após o procedimento ser registrado e atendido, a ocorrência segue para investigação em unidade policial especializada, conforme o perfil da vítima.

O Plantão 24h tem salas apropriadas para acolhimento das vítimas, cartórios, salas de atendimento para as equipes policiais e psicossociais, além de uma brinquedoteca e playground para crianças.

A estrutura do local foi idealizada pela primeira-dama do Estado, Virgínia Mendes, que, com apoio de voluntárias e de parceiros, angariou recursos para mobiliar, equipar e decorar a unidade da Polícia Civil.

Assessoria | Polícia Civil – MT

