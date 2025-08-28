Escolas estaduais devem realizar inscrição antecipada para participar da ExpoEstudantil 2025

Cerca de 20 mil estudantes devem passar por dia na exposição, que será realizado na Arena Pantanal

Escolas da rede estadual de ensino interessadas em participar da ExpoEstudantil 2025, nos dias 26 e 27 de agosto, na Arena Pantanal, em Cuiabá, precisam fazer a inscrição antecipadamente.

Para a participação no evento é preciso fazer, obrigatoriamente, o preenchimento do cadastro prévio de estudantes a partir do 8° ano do Ensino Fundamental ao 2° ano do Ensino Médio.

Com tema “O futuro é agora”, a edição de 2025 busca fortalecer o protagonismo juvenil, oferecendo aos participantes acesso a teste vocacional, uma área de exposição com estandes, além de palestras sobre protagonismo, liderança, motivação, mentalidade de crescimento, educação, empreendedorismo, alta performance, autorresponsabilidade e autodisciplina.

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), a inscrição antecipada é fundamental para garantir a logística do evento, incluindo a distribuição de estandes, organização das atividades pedagógicas e a segurança dos estudantes.

No evento, participam escolas de diferentes regiões, com apresentações científicas e pedagógicas. Além disso, os participantes terão a oportunidade de assistirem palestras, como a ministrada por Bia Martins, que é empreendedora social e integra a lista de personalidade da Forbes Under 30 e fundadora da organização “Olhar de Bia”. Ela abordará o tema “Tá com medo? Vai com medo mesmo”.

Outro destaque é o ex-jogador de basquete e comunicador Douglas Viegas, conhecido como “Poderosíssimo Ninja”, que fará uma palestra sobre alta performance, foco e autodisciplina, trazendo sua vivência no esporte e na comunicação para inspirar os jovens estudantes.

O evento é fruto de uma parceria do Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-MT), responsável pela realização.

Claryssa Amorim | Seduc-MT