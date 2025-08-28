Alta Floresta é destaque no 4º Prêmio Alfabetiza MT

O Governo de Mato Grosso entregou, na tarde desta quarta-feira, dia 20 de agosto, R$ 5 milhões a 100 escolas do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) que obtiveram os melhores resultados em alfabetização no ano de 2024.

A premiação faz parte da 4ª edição do Prêmio Alfabetiza MT, organizada pela Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), em evento realizado no Ginásio Fiotão, em Várzea Grande.

A regional de Alta Floresta esteve entre os destaques da cerimônia. Para o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, os avanços obtidos são fruto de uma gestão comprometida com resultados.

“Parabéns aos profissionais de Educação de Alta Floresta. O trabalho que vocês desenvolvem com o prefeito Chico é de excelente qualidade. Os resultados estão aparecendo e os indicadores confirmam isso”, destacou.

A secretária municipal de Educação de Alta Floresta, Lucineia Martins de Matos Mazzoni, ressaltou que o reconhecimento confirma o esforço coletivo. “Estamos felizes por este motivo. Essa cerimônia mostra que estamos colhendo os resultados. Há um grande avanço e isso é mérito de um trabalho sério e planejado”, afirmou.

O prefeito Chico Gamba também celebrou a conquista. “Estamos muito orgulhosos desse trabalho. O sentimento é de gratidão. Os profissionais da Educação estão de parabéns. Estamos colhendo os frutos desse esforço. Participar aqui e receber essa premiação mostra que estamos no caminho certo. Queremos dividir essa conquista com todos os profissionais da educação”, disse.

Diretor da Escola Municipal Benjamin de Pádua, uma das premiadas, Robson Falcão reforçou o empenho da comunidade escolar. “É um orgulho estar representando a escola hoje aqui nessa cerimônia. Foi um ano de muito trabalho, de muito envolvimento dos profissionais da nossa escola”, afirmou.

Danúbio Ferreira

Diretoria de Comunicação