Breaking News

Alta Floresta é destaque no 4º Prêmio Alfabetiza MT

2 dias ago

O Governo de Mato Grosso entregou, na tarde desta quarta-feira, dia 20 de agosto, R$ 5 milhões a 100 escolas do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) que obtiveram os melhores resultados em alfabetização no ano de 2024.

A premiação faz parte da 4ª edição do Prêmio Alfabetiza MT, organizada pela Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), em evento realizado no Ginásio Fiotão, em Várzea Grande.

A regional de Alta Floresta esteve entre os destaques da cerimônia. Para o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, os avanços obtidos são fruto de uma gestão comprometida com resultados.

“Parabéns aos profissionais de Educação de Alta Floresta. O trabalho que vocês desenvolvem com o prefeito Chico é de excelente qualidade. Os resultados estão aparecendo e os indicadores confirmam isso”, destacou.

A secretária municipal de Educação de Alta Floresta, Lucineia Martins de Matos Mazzoni, ressaltou que o reconhecimento confirma o esforço coletivo. “Estamos felizes por este motivo. Essa cerimônia mostra que estamos colhendo os resultados. Há um grande avanço e isso é mérito de um trabalho sério e planejado”, afirmou.

O prefeito Chico Gamba também celebrou a conquista. “Estamos muito orgulhosos desse trabalho. O sentimento é de gratidão. Os profissionais da Educação estão de parabéns. Estamos colhendo os frutos desse esforço. Participar aqui e receber essa premiação mostra que estamos no caminho certo. Queremos dividir essa conquista com todos os profissionais da educação”, disse.

Diretor da Escola Municipal Benjamin de Pádua, uma das premiadas, Robson Falcão reforçou o empenho da comunidade escolar. “É um orgulho estar representando a escola hoje aqui nessa cerimônia. Foi um ano de muito trabalho, de muito envolvimento dos profissionais da nossa escola”, afirmou.

Danúbio Ferreira

Diretoria de Comunicação

Check Also

Plantão 24h da Mulher atendeu 1,5 mil mulheres vítimas de violência no primeiro semestre de 2025

Unidade da Polícia Civil também elaborou 2 mil boletins de ocorrência no mesmo período O …

Estudantes de Alta Floresta participarão de intercâmbio promovido pelo Governo do Estado

Três estudantes de Alta Floresta foram selecionados para participar de um intercâmbio cultural na Inglaterra, …

Proprietário de veículo que mudou de município precisa atualizar dados cadastrais no Detran-MT

Com os dados cadastrais atualizados o proprietário consegue receber as notificações de autuação dentro do …

Cabeça humana é encontrada dentro de sacola no cemitério municipal de Alta Floresta

Moradora que fazia limpeza em túmulo encontrou o material; Polícia Civil e Politec investigam o …

Defesa Civil Municipal monitora local onde seria realizado o Fest Praia No Rio Teles Pires

Atendendo a um pedido direto do prefeito de Paranaíta, Osmar Moreira, o coordenador da Defesa …

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Powered by WordPress | Designed by Tielabs
© Copyright 2025, All Rights Reserved