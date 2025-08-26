Breaking News

Suspensão da Moratória da Soja representa importante conquista para os municípios de MT

11 horas ago

A Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) considera a decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) de suspender imediatamente a Moratória da Soja uma importante conquista para os municípios, que vinham acumulando grandes prejuízos financeiros em decorrência do tratado. 

A medida cautelar foi concedida a partir da solicitação da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), que apresentou parecer econômico demonstrando os prejuízos causados ao setor e ao país. Com a decisão, o CADE determinou que as empresas envolvidas suspendam a Moratória da Soja, sob pena de multa diária de R$ 250 mil em caso de descumprimento.

O presidente da AMM, Leonardo Bortolin, destaca que   os municípios amargaram perdas econômicas significativas nos últimos anos em razão das restrições impostas pelo tratado, que impedia a comercialização de grãos oriundos de áreas abertas na Amazônia Legal após 2008. 

“Essa ainda é uma decisão preventiva, mas já é um passo importante para corrigir distorções que estavam penalizando os municípios, restringindo investimentos, impactando a arrecadação e limitando o desenvolvimento econômico de diversas regiões de Mato Grosso”, frisou. 

Bortolin lembrou, ainda, que a AMM, em parceria com a Assembleia Legislativa, e entidades como a Aprosoja-MT, trabalhou ativamente para denunciar os impactos da Moratória e construir medidas de enfrentamento, como a lei estadual que retirou incentivos fiscais das empresas signatárias do tratado.

Com o objetivo de compensar os prejuízos ocasionados pela restrição comercial provocada pela Moratória, AMM vai ajuizar uma ação coletiva em nome dos municípios de Mato Grosso. A iniciativa busca reparar as perdas financeiras e assegurar justiça aos municípios penalizados. 

Comunicação Social AMM

Check Also

SES debaterá importância da rede de apoio à amamentação em mostra da UFMT

Mostra de Experiências Bem-sucedidas em Amamentação ocorrerá nesta quarta-feira (20) e é realizada com o …

Agosto Lilás: Escolas recebem palestras de conscientização sobre a violência contra a mulher

Desde o dia 15 de agosto, ações de conscientização sobre a violência contra a mulher …

Festival de praia é cancelado após usina hidrelétrica reduzir nível de reservatório por alerta de segurança em MT

Por medida de segurança, Usina Hidrelétrica Colíder deve abaixar o nível do reservatório em até …

Após fugas, sindicato alerta para risco de colapso no sistema prisional de MT

A recente fuga na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, em Cuiabá, acendeu o …

Governador envia projeto à AL para redução de 30% sobre o “Fethab da vaca”

O governador Mauro Mendes vai enviar à Assembleia Legislativa, nesta semana, um projeto de lei …

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Powered by WordPress | Designed by Tielabs
© Copyright 2012, All Rights Reserved