Seciteci divulga lista de inscrições deferidas em processo seletivo para professores

Período de interposição de recursos está aberto a partir desta quarta-feira (20)

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) divulgou resultado preliminar das inscrições deferidas no processo seletivo para formação de cadastro de reserva para contratação temporária de professores da Educação Profissional e Tecnológica. A divulgação foi feita na noite desta terça-feira no site da Seciteci.

O edital 011/2025 trata de processo seletivo simplificado para atender a demanda das Escolas Técnicas Estaduais (ETECs) de Água Boa, Campo Verde, Matupá e Sorriso, além de cursos fora de sede em Colniza, Juruena e Santa Terezinha.

O superintendente de Educação Profissional e Tecnológica da Seciteci, Ederson Andrade, explica que o edital foi necessário para garantir a contratação de professores onde não foi possível através dos editais anteriores. “Estamos tentando garantir o direito dos alunos ao ensino técnico de qualidade mediante convocação de professores onde esgotamos as possibilidades de contratação através dos editais já vigentes”.

As áreas contempladas pelo edital são: Informática, Agronomia, Administração, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção e Engenharia de Controle e Automação.

Estão previstos salários de R$ 3.068,62 a R$ 9.205,87, de acordo com a carga horária e titulação do profissional.

A seleção será composta por avaliação curricular, de caráter classificatório e eliminatório, com pontuação baseada na formação acadêmica e na experiência docente e profissional na área de atuação. O resultado final será publicado no dia 29 de agosto, na aba editais do site da Seciteci.

Interposição de recursos

Conforme consta no edital, os inscritos podem realizar, até as 23h59min deste dia 20, a interposição de recursos contra o resultado preliminar do pedido de cota para pessoas com deficiência (PCD) e das inscrições não deferidas.

Em 25 de agosto será possível abrir recurso contra a avaliação de títulos, e, no dia 28, ao resultado do processo. Os candidatos deverão interpor recursos exclusivamente por meio do formulário online.

A análise do recurso será realizada exclusivamente com base nos documentos enviados no ato da inscrição. O resultado será informado por meio do próprio sistema de inscrições e/ou pelo e-mail cadastrado no momento da inscrição.

*Com supervisão de Téo Meneses.

Gabriel Vieira* | Seciteci-MT