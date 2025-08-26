Breaking News

Polícia Civil prende homem acusado de armazenar quase 3 mil arquivos de pornografia infantil

11 horas ago

O preso é acusado de armazenar material de abuso sexual infantojuvenil em grande escala

A Polícia Civil deflagrou, nesta quarta-feira (20.8), a 3º Fase da Operação Spotlight, para prender preventivamente um homem, de 22 anos, acusado de armazenar quase três mil arquivos de material de abuso sexual infantojuvenil. Foram cumpridas duas ordens judiciais, sendo uma de prisão e uma de busca e apreensão, deferidas pela 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda.

O investigado foi localizado no bairro Jardim Alvorada, em Pontes e Lacerda. A ação foi deflagrada por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI) e da Delegacia Regional de Pontes e Lacerda.

A investigação realizada pela DRCI teve início com informações a partir de denúncias que o investigado tinha armazenado em seu poder mídias de abuso sexual infantojuvenil.

Em uma busca e apreensão anteriormente cumprida, autorizada pela Justiça, diversos dispositivos eletrônicos foram recolhidos na residência do alvo. A análise dos dispositivos eletrônicos do investigado localizou 27 vídeos suspeitos com conteúdo pornográfico infanto-juvenil.

Uma análise mais aprofundada revelou 189 arquivos na lixeira do Windows e 2.755 arquivos multimídia (1.976 imagens e 809 vídeos) de pornografia infantil, o que revelou que o investigado armazenava o material “em larga escala”.

“A prisão preventiva nesse caso é muito importante e necessária para garantir a ordem pública, devido à gravidade do crime, o elevado número de arquivos encontrados e a periculosidade do agente. Essa é a resposta adequada das autoridades para combater o aumento de cibercrimes e evitar a sensação de impunidade”, disse o delegado Guilherme Fachinelli, titular da DRCI.

Karina Cabral | Polícia Civil – MT

Check Also

SES debaterá importância da rede de apoio à amamentação em mostra da UFMT

Mostra de Experiências Bem-sucedidas em Amamentação ocorrerá nesta quarta-feira (20) e é realizada com o …

Após fugas, sindicato alerta para risco de colapso no sistema prisional de MT

A recente fuga na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, em Cuiabá, acendeu o …

NOTA DE ESCLARECIMENTO – VIVA FLORESTA

A Prefeitura de Alta Floresta informa que tomou conhecimento da situação técnica enfrentada pela empresa …

Trecho do Teles Pires seca após usina hidrelétrica reduzir nível de reservatório

Moradores de Itaúba, relataram a morte de peixes e dificuldades na navegação pelo Rio Teles …

Ação preventiva da Direção de Trânsito e Polícia Militar resulta na apreensão de veículo envolvido em estelionato em São Paulo

Um trabalho conjunto entre a Direção de Trânsito e a Polícia Militar resultou na apreensão …

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Powered by WordPress | Designed by Tielabs
© Copyright 2012, All Rights Reserved