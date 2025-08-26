Polícia Civil mira grupo criminoso envolvido em desvio de mais de R$ 1,1 milhão em carga de grãos

Entre os alvos estão dois ex-funcionários a empresa vítima do furto qualificado da carga

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta terça-feira (19.8), a operação Safra Oculta, com foco em um grupo criminoso envolvido no desvio de mais de 700 toneladas de grãos, avaliadas em mais de R$1,1 milhão. As investigações realizadas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) têm o objetivo de apurar crimes de furto qualificado, associação criminosa, extorsão e falsidade ideológica.

Na operação são cumpridas seis ordens judiciais, entre eles dois mandados de busca e apreensão, tendo como alvo um classificador de grãos e um balanceiro, ex-funcionários da empresa vítima. Os mandados são cumpridos nos municípios de Barra do Bugres e Guarantã do Norte, onde residem alguns dos investigados.

O crime ocorreu entre os dias 2 a 9 de maio deste ano, quando os investigados desviaram 14 cargas, totalizando aproximadamente 701 toneladas de soja em grãos, avaliadas em R$1,1 milhão, de uma fazenda localizada em Campo Novo do Parecis. A carga, que deveria ser destinada à empresa de alimentos, foi desviada mediante fraude documental, manipulação de placas de caminhões e ausência de emissão de notas fiscais.

Durante as apurações, foram identificados indícios de que funcionários ligados ao processo de carregamento das carretas, bem como motoristas e intermediários, participaram ativamente da prática criminosa, que envolveu ainda a coação de trabalhadores e o uso de documentos falsos.

Com base nos elementos apurados, o delegado da GCCO, Mário Roberto de Souza Santiago Júnior, responsável pela investigação representou pelas ordens judiciais contra os investigados com o objetivo de aprender materiais relacionados à atuação do grupo e reforçar as provas já colhidas no inquérito policial. O material apreendido será submetido à análise e poderá identificar outros envolvidos e esclarecer toda a cadeia criminosa.

O delegado destacou que a operação representa mais um passo firme no combate ao desvio de cargas em Mato Grosso. “É uma operação importante de combate às organizações criminosas que atuam neste tipo de crime no estado, causando prejuízos milionários ao setor produtivo e comprometendo a segurança no transporte de cargas”, disse o delegado.

A operação integra o planejamento estratégico da Polícia Civil por meio da operação Inter Partes, dentro do programa Tolerância Zero, do Governo de Mato Grosso, que tem intensificado o combate às facções criminosas em todo o Estado.

Assessoria | Polícia Civil-MT