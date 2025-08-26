Breaking News

Governador atende setor e prorroga Proalmat até 2032

11 horas ago

Medida vai beneficiar mais de 2.100 produtores e dezenas de milhares de trabalhadores

O governador Mauro Mendes decidiu, nesta quarta-feira (20.8), prorrogar o Programa de Incentivo à Cultura do Algodão de Mato Grosso (Proalmat) até 2032.

A decisão foi tomada durante reunião com a diretoria da Associação Mato-grossense de Produtores de Algodão (AMPA), e outras entidades do setor. 

De acordo com o governador Mauro Mendes, o Proalmat tem beneficiado mais de 2.100 produtores cadastrados, que empregam dezenas de milhares de trabalhadores e fazem desse Mato Grosso o maior produtor de algodão do país.

“Em consideração a essa bela história e contribuição que o setor têm construído ao longo desses mais de 20 anos, o Governo de Mato Grosso vai fazer essa prorrogação do Proalmat até 2032”, anunciou Mauro

O diretor-presidente da Ampa, Orcival Gouveia, destacou a importância dos produtores de algodão em Mato Grosso, cuja safra 2024/2025 está prevista para alcançar 2,85 milhões de toneladas da pluma.

“Esse projeto beneficia principalmente o pequeno e médio produtor, e a indústria nacional. Estamos muito felizes com mais essa parceria”, relatou.

Também participaram da reunião: o vice-governador Otaviano Pivetta; o diretor- executivo da Ampa Décio Tocantins; o deputado estadual Carlos Avallone; os secretários de Estado Fabio Garcia (Casa Civil) e Rogério Gallo (Fazenda); além de integrantes da diretoria da Ampa e de outras entidades do setor.

Retorno ao Estado

De acordo com o dados da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), as políticas de incentivo fiscal como o Proalmat garantiram um retorno de mais de 230% ao Estado. 

A cada R$ 1 renunciado em impostos, o Estado recebeu R$ 3,28 em investimento.

Lucas Rodrigues | Secom-MT

Check Also

Demarcações de terras indígenas podem inviabilizar municípios de Mato Grosso

Com a participação de cerca de 900 pessoas, o Seminário Justiça Territorial – Respeito aos …

SES debaterá importância da rede de apoio à amamentação em mostra da UFMT

Mostra de Experiências Bem-sucedidas em Amamentação ocorrerá nesta quarta-feira (20) e é realizada com o …

Agosto Lilás: Escolas recebem palestras de conscientização sobre a violência contra a mulher

Desde o dia 15 de agosto, ações de conscientização sobre a violência contra a mulher …

Festival de praia é cancelado após usina hidrelétrica reduzir nível de reservatório por alerta de segurança em MT

Por medida de segurança, Usina Hidrelétrica Colíder deve abaixar o nível do reservatório em até …

Após fugas, sindicato alerta para risco de colapso no sistema prisional de MT

A recente fuga na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, em Cuiabá, acendeu o …

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Powered by WordPress | Designed by Tielabs
© Copyright 2012, All Rights Reserved