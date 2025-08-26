Estudantes de Alta Floresta participarão de intercâmbio promovido pelo Governo do Estado

Três estudantes de Alta Floresta foram selecionados para participar de um intercâmbio cultural na Inglaterra, promovido pelo Governo do Estado. O embarque está previsto para os próximos dias. A informação foi repassada ao prefeito Chico Gamba pela diretora adjunta da Diretoria Regional de Educação (DRE) – Polo Alta Floresta, Edileuza da Cruz Maçaneiro.

“Contamos com a presença de todos na cerimônia de despedida dos nossos intercambistas, que terão a oportunidade de representar nossa região na Inglaterra”, afirmou a diretora adjunta durante reunião no Gabinete do Paço Municipal.

Além dos três estudantes de Alta Floresta, outros dois alunos da regional também participarão da iniciativa. O prefeito Chico Gamba elogiou o trabalho da equipe local: “Quero parabenizar toda a equipe da DRE de Alta Floresta por esse excelente trabalho. A regional tem se destacado e está entre as melhores do Estado”, ressaltou.

