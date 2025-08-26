Breaking News

Defesa Civil Municipal monitora local onde seria realizado o Fest Praia No Rio Teles Pires

11 horas ago

Atendendo a um pedido direto do prefeito de Paranaíta, Osmar Moreira, o coordenador da Defesa Civil do município, Benício Moura da Silva, esteve no Rio Teles Pires. A missão, avaliar de perto a situação na ilha Fest Praia e na barranca do Rio, local que seria palco do nosso evento anual.

O motivo do monitoramento exige a atenção redobrada, desde que a Eletrobrás determinou o esvaziamento da barragem de Colíder, uma medida de segurança que terá um impacto direto e em toda a nossa região. O procedimento, durará mais de 30 dias e fará com que o nível do Rio Teles Pires suba de forma gradativamente, dia a dia.

Benício Moura da Silva é enfático: “O momento é de máxima precaução, não de pânico. Nossa prioridade absoluta é a segurança da nossa gente, dos ribeirinhos e de todos os turistas”.

A Defesa Civil de Paranaíta pede a colaboração de todos: sigam as orientações das autoridades. O monitoramento do rio continuará sendo realizado e a equipe local está em contato constante com a Defesa Civil de Mato Grosso cumprindo as determinações do órgão estadual.

Assessoria Facebook Prefeitura

