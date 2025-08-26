Contas do Governo de MT de 2024 recebem parecer favorável à aprovação no TCE

Presidente do TCE parabenizou a gestão pelos avanços em Mato Grosso

As contas anuais do Governo de Mato Grosso, relativas ao exercício de 2024, receberam parecer favorável à aprovação no Tribunal de Contas do Estado (TCE), em sessão extraordinária realizada nesta quarta-feira (20.8). A decisão foi unânime, seguindo voto do conselheiro-relator, Antônio Joaquim.

O procurador-geral de Contas, Alisson Alencar, destacou que Mato Grosso “mantém a trajetória positiva de equilíbrio de orçamento público observada desde 2020” e ressaltou os crescentes investimentos do Governo para a entrega de serviços de qualidade para a população e o desenvolvimento do Estado.

A boa gestão fiscal do Estado foi destacada pelos conselheiros do Tribunal de Contas, que pontuaram avanços na saúde e nos programas sociais, e o cumprimento dos percentuais legais de investimentos em saúde e educação e do limite de gastos com pessoal.

“O resultado geral mostra um cenário muito positivo e de responsabilidade na gestão”, ressaltou o conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto, durante a votação.

O presidente do Tribunal de Contas do Estado, Sérgio Ricardo, parabenizou a gestão estadual pelas melhorias no Estado ao longo dos últimos anos.

“Eu parabenizo o governador de Mato Grosso pela política que vem implantando em todas as áreas, pela condução que vem fazendo no Estado e por ouvir as orientações do Tribunal de Contas. O governo atual é o melhor dos últimos 20 anos. Sei que não é comum o presidente do Tribunal de Contas fazer um elogio ao governo, mas é justo que eu dê os parabéns ao governador que vem trabalhando incansavelmente para melhorar o Estado de Mato Grosso. Estou parabenizando porque vejo hoje um estado diferente, uma gestão proativa que se preocupa o tempo inteiro em melhorar o estado”, finalizou.

Relatório da gestão

O relatório das contas do exercício de 2024 foram entregues ao Tribunal de Contas no mês de abril e destacou a expansão de investimentos e a boa gestão fiscal do Estado.

A prestação das contas também ressaltou que o Estado arrecadou R$ 39,129 bilhões em 2024, investindo R$ 5,731 bilhões em áreas como Saúde, Educação, Segurança Pública e Infraestrutura.

Agora, com o parecer do Tribunal de Contas favorável à aprovação, as contas seguem para análise dos deputados da Assembleia Legislativa.

Camilla Zeni | Secom-MT