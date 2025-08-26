Breaking News

Cabeça humana é encontrada dentro de sacola no cemitério municipal de Alta Floresta

11 horas ago

Moradora que fazia limpeza em túmulo encontrou o material; Polícia Civil e Politec investigam o caso

Na manhã desta quarta-feira (20), uma cena macabra surpreendeu frequentadores do Cemitério Jardim da Saudade, em Alta Floresta (MT). Uma cabeça humana foi encontrada dentro de uma sacola por uma senhora que realizava a limpeza no túmulo de um familiar.

 Segundo relatos, a mulher chamou a equipe de limpeza urbana, que imediatamente acionou a Polícia Civil e a Politec. O chefe da equipe de limpeza, Dirceu, relatou que, inicialmente, suspeitou-se de violação de algum jazigo, já que a sacola estava sobre um túmulo. No entanto, a hipótese foi descartada, pois, segundo ele, os túmulos não apresentavam sinais de violação.

 De acordo com as autoridades, a cabeça aparenta ser recente, já que ainda possui pele e tecidos. O material foi recolhido e encaminhado para exames periciais. Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima nem sobre as circunstâncias que levaram ao abandono da cabeça no cemitério.

 A Polícia Civil investiga o caso.

Valéria Domingo

Folha do Estado

