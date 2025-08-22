Trecho do Teles Pires seca após usina hidrelétrica reduzir nível de reservatório

Moradores de Itaúba, relataram a morte de peixes e dificuldades na navegação pelo Rio Teles Pires após a Eletrobras realizar um procedimento de segurança na Usina Hidrelétrica Colíder, no norte do estado. A ação envolveu o rebaixamento do nível do reservatório da usina, o que provocou reflexos no volume de água que segue em direção ao município vizinho.

Um vídeo gravado por um pescador da região mostra embarcações encalhadas em um trecho do rio (assista acima). Segundo ele, há um forte odor de peixes mortos, supostamente, em razão da baixa repentina no nível da água.

Segundo a Eletrobras, o procedimento para redução da água no reservatório começou na quinta-feira (14), após a elevação da classificação de segurança da usina de “atenção” para “alerta”. A medida foi tomada depois que cinco dos 70 drenos que compõem o sistema da usina apresentarem danos. Os drenos são as estruturas responsáveis por controlar a pressão da água dentro do sistema da barragem.

A empresa explicou que o rompimento de um desses drenos motivou a realização de inspeções detalhadas e a recomendação, por parte de um painel de especialistas externos, para reduzir o nível do reservatório como forma de garantir a segurança da estrutura e permitir uma avaliação mais precisa da situação.

Em nota, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) informou que cinco equipes foram mobilizadas pela empresa para resgatar os peixes da área afetada.

Impacto no turismo

Juliana Marques, que é proprietária de um restaurante na marina e moradora da cidade há 29 anos, contou que a redução de água já afeta os negócios de empreendedores que trabalham com turismo de pesca, modalidade muito forte na região.

“Por conta do acontecido com o Rio nosso movimento caiu bastante, estamos muito tristes em ver o nosso famoso rio Teles pires nessa situação, esperamos que em breve tudo se normalize para nossos turistas voltarem a fazer o que gostam”, pontuou.

