SES apura se empresas contratadas fizeram exames com Bioseg: “exigiremos que todos eles sejam refeitos”

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) informa que não tem vínculo contratual com o laboratório Bioseg, que foi interditado após operação da Polícia Civil. A SES apura se há empresas contratadas pela Secretaria que utilizam os serviços deste laboratório.

Caso seja identificado que algum prestador contratado pela SES tenha utilizado dos serviços deste laboratório, a pasta exigirá que sejam refeitos todos os exames.

“Já estamos trabalhando neste levantamento junto aos prestadores de serviço. Caso seja observado que o laboratório realizou exames para os nossos prestadores, exigiremos que todos eles sejam refeitos por outro laboratório”, declarou o secretário de estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.

Assessoria