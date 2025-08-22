Breaking News

Sema e Polícia Militar realizam operação após denúncias de crimes ambientais em área de preservação em Novo Mundo

1 hora ago

Fiscalização foi realizada a pedido da Promotoria de Justiça de Guarantã do Norte. Um suspeito foi detido

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), por meio da Diretoria de Unidade Desconcentrada de Guarantã do Norte, em ação conjunta com a 12ª Companhia Independente da Polícia Militar de Barra do Bugres, realizou nesta quinta-feira (14.8) uma operação de fiscalização ambiental no Assentamento Araúna, no município de Novo Mundo. A ação foi realizada em atendimento a um ofício encaminhado pela Promotoria de Justiça da Comarca de Guarantã do Norte, destacando a máxima urgência para a operação, devido às denúncias recebidas sobre crimes ambientais na região.

As informações encaminhadas à promotoria apontavam intensa derrubada de vegetação em área de amortecimento do Parque Estadual do Cristalino e em Área de Preservação Permanente (APP) do Rio Inhandu, além de queimadas que vinham ocorrendo desde o dia anterior à operação.

Durante a fiscalização, as equipes da Sema confirmaram a veracidade das denúncias e registraram imagens da área degradada, constatando a extensão do dano ambiental. O infrator, identificado como responsável pela derrubada e pelas queimadas, compareceu ao local durante a operação e foi detido pela Polícia Militar. Ele foi conduzido à Delegacia de Guarantã do Norte, onde, em seu aparelho celular, foram encontradas provas relacionadas aos crimes.

Ele responderá por destruição de floresta de preservação permanente, provocação de incêndio em mata ou floresta e poluição com risco à saúde humana, morte de animais ou destruição significativa da flora. Além de uso de identidade falsa na tentativa de dificultar sua identificação.

As multas e demais punições estão sendo calculadas pela equipe da Sema.

Denúncia

Crimes ambientais devem ser denunciados à Ouvidoria Setorial da Secretaria de Estado de Meio Ambiente pelo número 3613-7398 e 98153-0255 (por telefone ou whatsapp), pelo email ouvidoria@sema.mt.gov.br, pelo aplicativo MT Cidadão ou Fale Cidadão da CGE ou em uma das regionais da Sema.

Quem se deparar com um crime ambiental também pode denunciar à Polícia Militar, pelo 190.

*Texto com supervisão de Renata Prata

Juliana Sanders* | Sema-MT

Check Also

Polícia apreende armas, aparelho de choque e 650 euros na casa de sócio de laboratório interditado

Polícia apreendeu duas armas de fogo, várias munições, um aparelho de choque e 650 euros …

Mato Grosso vai investir R$ 2,8 milhões em pesquisas de manejo e conservação de florestas

Investimento integra estratégia estadual para aliar conservação ambiental e desenvolvimento econômico O Conselho Gestor do …

SES apura se empresas contratadas fizeram exames com Bioseg: “exigiremos que todos eles sejam refeitos”

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) informa que não tem vínculo contratual com o …

Naldo da Pista e Leonice Klaus cobram explicações sobre inatividade do Odontomóvel em Alta Floresta

Requerimento questiona falta de operação da unidade móvel de atendimento odontológico adquirida com recursos públicos …

Rebanho bovino de MT conta com 32,1 milhões de cabeças

Cáceres, Vila Bela da Santíssima Trindade e Juara são os municípios com o maior número …

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Powered by WordPress | Designed by Tielabs
© Copyright 2012, All Rights Reserved