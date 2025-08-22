Sema e Polícia Militar realizam operação após denúncias de crimes ambientais em área de preservação em Novo Mundo

Fiscalização foi realizada a pedido da Promotoria de Justiça de Guarantã do Norte. Um suspeito foi detido

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), por meio da Diretoria de Unidade Desconcentrada de Guarantã do Norte, em ação conjunta com a 12ª Companhia Independente da Polícia Militar de Barra do Bugres, realizou nesta quinta-feira (14.8) uma operação de fiscalização ambiental no Assentamento Araúna, no município de Novo Mundo. A ação foi realizada em atendimento a um ofício encaminhado pela Promotoria de Justiça da Comarca de Guarantã do Norte, destacando a máxima urgência para a operação, devido às denúncias recebidas sobre crimes ambientais na região.

As informações encaminhadas à promotoria apontavam intensa derrubada de vegetação em área de amortecimento do Parque Estadual do Cristalino e em Área de Preservação Permanente (APP) do Rio Inhandu, além de queimadas que vinham ocorrendo desde o dia anterior à operação.

Durante a fiscalização, as equipes da Sema confirmaram a veracidade das denúncias e registraram imagens da área degradada, constatando a extensão do dano ambiental. O infrator, identificado como responsável pela derrubada e pelas queimadas, compareceu ao local durante a operação e foi detido pela Polícia Militar. Ele foi conduzido à Delegacia de Guarantã do Norte, onde, em seu aparelho celular, foram encontradas provas relacionadas aos crimes.

Ele responderá por destruição de floresta de preservação permanente, provocação de incêndio em mata ou floresta e poluição com risco à saúde humana, morte de animais ou destruição significativa da flora. Além de uso de identidade falsa na tentativa de dificultar sua identificação.

As multas e demais punições estão sendo calculadas pela equipe da Sema.

Denúncia

Crimes ambientais devem ser denunciados à Ouvidoria Setorial da Secretaria de Estado de Meio Ambiente pelo número 3613-7398 e 98153-0255 (por telefone ou whatsapp), pelo email ouvidoria@sema.mt.gov.br, pelo aplicativo MT Cidadão ou Fale Cidadão da CGE ou em uma das regionais da Sema.

Quem se deparar com um crime ambiental também pode denunciar à Polícia Militar, pelo 190.

*Texto com supervisão de Renata Prata

Juliana Sanders* | Sema-MT