Sema autoriza hidrelétrica a reduzir volume do reservatório

1 hora ago

O empreendimento de Colider é responsável pelo resgate de ictiofauna, para evitar a mortandade de peixes

Para garantir a segurança da barragem localizada em Colíder, a secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT)  autorizou a Usina Hidrelétrica (UHE) Colíder a reduzir o volume do reservatório em 17 metros.  

Não existe risco de rompimento da barragem, sendo esta uma medida preventiva, visando a segurança da estrutura. 
                                     
Equipe técnica da Pasta acompanhará o passo a passo do processo in loco.  o esvaziamento do reservatório terá duração de 33 dias, sendo realizado o rebaixamento de meio metro por dia. 

O empreendimento também será responsável pelo acionamento de equipes de resgate de ictiofauna, para evitar a mortandade de peixe.

Sema | Sema MT

