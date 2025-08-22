Sema autoriza hidrelétrica a reduzir volume do reservatório

O empreendimento de Colider é responsável pelo resgate de ictiofauna, para evitar a mortandade de peixes

Para garantir a segurança da barragem localizada em Colíder, a secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) autorizou a Usina Hidrelétrica (UHE) Colíder a reduzir o volume do reservatório em 17 metros.

Não existe risco de rompimento da barragem, sendo esta uma medida preventiva, visando a segurança da estrutura.



Equipe técnica da Pasta acompanhará o passo a passo do processo in loco. o esvaziamento do reservatório terá duração de 33 dias, sendo realizado o rebaixamento de meio metro por dia.

O empreendimento também será responsável pelo acionamento de equipes de resgate de ictiofauna, para evitar a mortandade de peixe.

Sema | Sema MT