Rebanho bovino de MT conta com 32,1 milhões de cabeças

Cáceres, Vila Bela da Santíssima Trindade e Juara são os municípios com o maior número de cabeças de boi

O rebanho bovino mato-grossense conta com pouco mais de 32,1 milhões de cabeças. É o que aponta o mais recente balanço de dados obtidos durante a campanha de atualização do estoque de rebanho, realizado entre maio e junho passado, pelo Governo do Estado, por meio do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado (Indea).

No total Mato Grosso conta com 32.186.137 animais, sendo a maioria deles concentrada nas regiões norte e oeste. As dez maiores cidades com liderança na pecuária são Cáceres (1.392.407), Vila Bela da Santíssima Trindade (1.045.584), Juara (890.526), Colniza (853.803), Juína (782.968), Alta Floresta (675.385), Pontes e Lacerda (657.725), Nova Bandeirantes (624.172), Porto Esperidião (591.895) e Poconé (581.166).

lJuntas essas cidades concentram ¼ do rebanho estadual, com 8.095.61 bois. Com o quantitativo de pouco mais de 32 milhões de gados, Mato Grosso segue na liderança nacional de rebanho, estando bem à frente do 2º colocado, o Estado do Pará com 25 milhões de bovinos, e o 3º colocado, Goiás com 23 milhões de bois.

Suínos

Dados obtidos durante a campanha de atualização do estoque de rebanho apontam ainda que Mato Grosso possui 1.654.562 suínos tecnificados (criação intensiva), presentes em 109 estabelecimentos rurais concentrados em 26 cidades.

Tapurah, Nova Mutum, Sorriso, Vera e Lucas do Rio Verde são os que mais possuem suínos comerciais.

Aves

Na criação de aves comerciais Mato Grosso conta com um total de 42.488.35 aves. Desse total de pouco mais de 42 milhões, 380.804 são aves de codorna. Todo volume está concentrado em 61 municípios, que reúnem 355 estabelecimentos rurais voltados para a criação de aves.

Nova Mutum, Primavera do Leste, Campo Verde, Sorriso e Lucas do Rio Verde são os cinco municípios que reúnem o maior número de aves comerciais.

Luciana Cury | Indea