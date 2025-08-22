Breaking News

NOTA DE ESCLARECIMENTO – VIVA FLORESTA

A Prefeitura de Alta Floresta informa que tomou conhecimento da situação técnica enfrentada pela empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) no empreendimento da Usina Hidrelétrica (UHE) Colíder, localizada no município de Colíder.

Diante desse cenário, e após consulta formal à referida empresa estatal e à Marinha do Brasil, a Administração Municipal decidiu suspender a realização da primeira edição do evento “Viva Floresta”, que estava prevista para os dias 20 e 21 de setembro, na região conhecida como Porto de Areia.

A decisão foi tomada com base em critérios técnicos e nas informações repassadas pelos órgãos competentes, priorizando, acima de tudo, a segurança da população local e dos visitantes que participariam do evento.

A Prefeitura de Alta Floresta reforça seu compromisso com a segurança e o bem-estar da comunidade e informa que continuará acompanhando de perto a situação. Reconhecendo a importância econômica e logística do rio Teles Pires para o município e toda a região, manterá diálogo com os órgãos responsáveis e demais envolvidos, a fim de garantir a integridade da população ribeirinha e dos demais usuários do rio.

