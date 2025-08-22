Naldo da Pista e Leonice Klaus cobram explicações sobre inatividade do Odontomóvel em Alta Floresta

Requerimento questiona falta de operação da unidade móvel de atendimento odontológico adquirida com recursos públicos

Os vereadores Naldo da Pista e Leonice Klaus dos Santos apresentaram na sessão ordinária de segunda-feira (11) o Requerimento nº 092/2025. O documento aprovado pelo soberano plenário solicita esclarecimentos formais à Prefeitura sobre os motivos da inatividade do Odontomóvel, unidade móvel de saúde bucal adquirida com recursos públicos para atender comunidades em áreas de difícil acesso.

O requerimento foi direcionado ao prefeito Valdemar Gamba, com cópia ao secretário municipal de Saúde, Marcelo de Alécio Costa, e cobra resposta no prazo de até 15 dias. Os parlamentares questionam por que a unidade ainda não está em funcionamento e se o credenciamento junto ao Ministério da Saúde — etapa anteriormente apontada como necessária — já foi realizado.

“Precisamos entender por que esse importante equipamento, que deveria estar levando atendimento odontológico a quem mais precisa, ainda não entrou em operação. A população não pode continuar esperando”, afirmaram os vereadores em trecho do documento.

Além disso, o requerimento solicita informações sobre a existência de entraves técnicos, administrativos ou legais que estejam impedindo o início das atividades do Odontomóvel. Os parlamentares também pedem a indicação de uma data prevista para que o serviço comece a ser ofertado à população.

“O objetivo é garantir transparência na gestão pública e assegurar que os recursos investidos estejam de fato sendo revertidos em benefício da população”, declararam.

Durante a discussão do requerimento, a vereadora Elisa Gomes Machado, líder do prefeito na Câmara, prestou esclarecimentos sobre o andamento do processo de credenciamento da unidade junto aos órgãos competentes. Segundo ela, o Odontomóvel já passou por todas as etapas exigidas pelo Governo do Estado e, no momento, aguarda a autorização final do Ministério da Saúde, única instância responsável pela liberação do credenciamento.

“Elaborar o credenciamento é um processo bastante burocrático, mas ele já percorreu todos os trâmites em nível estadual e agora está em análise no Ministério da Saúde. Mesmo antes da autorização final, a prefeitura decidiu se antecipar: abriu o processo licitatório para aquisição dos equipamentos necessários e já iniciou a contratação da equipe que atuará no Odontomóvel. A previsão da Secretaria Municipal de Saúde é que o serviço entre em funcionamento a partir do mês de setembro”, explicou a vereadora.

Lindomar Leal

Assessoria de Imprensa