Mostra Cultural de Artes reúne apresentações em duas noites de celebração

A Secretaria de Cultura e Juventude promoveu, com grande sucesso, o encerramento da Mostra Cultural de Artes, um evento que reuniu mais de 30 apresentações ao longo de duas noites no Teatro Municipal Agostinho Bizinoto, localizado no Centro Cultural Helena da Riva.

A iniciativa destacou o talento dos alunos da Escola Municipal de Artes e contou com ampla participação da comunidade. O secretário de Cultura e Juventude, Claudecio de Oliveira, celebrou o resultado do evento: “Foram duas noites maravilhosas, onde os nossos alunos realizaram belas apresentações, com uma grande participação da nossa população”.

A Mostra teve como foco principal apresentar ao público os resultados das oficinas culturais oferecidas gratuitamente pela Escola Municipal de Artes, que atende crianças, jovens e adultos em diferentes turnos. Os cursos disponíveis incluem violão, teatro, artes visuais, fanfarra, canto/coral e balé.

Para Eliane Santana, mãe de uma aluna participante, o evento foi uma oportunidade valiosa para mostrar o que é ensinado nas oficinas: “Aqui foi um espaço em que os alunos da escola de artes tiveram a oportunidade de mostrar tudo que aprendem nas oficinas. Parabéns à Secretaria de Cultura e Juventude por essa iniciativa. Essas atividades são importantes porque proporcionam inclusão, atividades culturais e tiram um pouco as crianças das telas dos celulares”.

Assessoria

Diretoria de Comunicação