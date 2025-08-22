Líderes do CV em MT fogem de cadeia feminina em Cuiabá

Duas lideranças do Comando Vermelho fugiram do presídio Ana Maria do Couto May, em Cuiabá, na madrugada deste domingo (17). As detentas são Angérlica Saraiva de Sá, 34 anos, e Jéssica Leal da Silva, 36.

As circunstâncias da fuga ainda estão sendo apuradas. Além disso, equipes da segurança pública realizam as buscas às criminosas.

A Secretaria de Estado de Justiça informou que instaurou uma sindicância junto à Corregedoria da pasta para apurar a situação.

As fugitivas são consideradas de alta periculosidade. Angélica Saraiva é conhecida como “Angeliquinha”. É apontada como líder criminosa no Norte de Mato Grosso, condenada a mais de 250 anos de prisão.

Ela responde a ações penais por homicídio, tráfico e organização criminosa

Já Jéssica Leal é conhecida como Arlequina. É líder criminosa na região de Juina, responde a ações penais por tráfico de drogas.

Íntegra da nota oficial da Secretaria de Justiça:

A Secretaria de Estado de Justiça comunica que já iniciou uma investigação interna, por meio da Corregedoria Geral e da Inteligência da instituição, para apurar as circunstâncias da fuga de duas presas de alta periculosidade da Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, na madrugada deste domingo (16.8), em Cuiabá.

Equipes das forças de segurança fazem buscas pelas fugitivas.

O Serviço de Operações Penitenciárias Especializadas (SOE) presta apoio na segurança da unidade prisional.

Informações que possam colaborar para a localização das duas mulheres podem ser enviadas, com sigilo garantido, aos serviços de disque denúncia da Polícia Civil e Polícia Penal: 197 e (65) 98126-0185.

As fugitivas são:

ANGELICA SARAIVA DE SÁ, 34 ANOS; conhecida como Angeliquinha; líder criminosa no Norte de Mato Grosso, condenada a mais de 250 anos de prisão, responde a ações penais por homicídio, tráfico e organização criminosa

JESSICA LEAL DA SILVA, 36 ANOS – conhecida como Arlequina; líder criminosa na região de Juina, responde a ações penais por tráfico de drogas.

Mídia Jur