Incêndio destrói supermercado em Nova Monte Verde

Chamas começaram perto de instalação elétrica e se espalharam rapidamente devido a fogos de artifício; Corpo de Bombeiros atuou para conter o fogo

Na manhã desta terça-feira (19), um incêndio de grandes proporções atingiu o Central Supermercado, localizado na Avenida Mato Grosso, no Centro do município de Nova Monte Verde, no Mato Grosso. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostraram uma fumaça preta e densa visível de diferentes pontos da cidade e da região, acompanhada de explosões no local.

A Brigada Municipal Mista, que já estava na cidade, iniciou o combate ao fogo ao perceber a grande fumaça, contando com o apoio de um caminhão-pipa. Em seguida, equipes do Corpo de Bombeiros de Alta Floresta foram deslocadas para reforçar o trabalho de contenção e rescaldo.

Segundo informações, o incêndio começou próximo a uma caixa de transmissão de energia ligada às placas solares do supermercado e se propagou rapidamente devido à presença de fogos de artifício no local.

O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas em menos de duas horas, permanecendo no local para concluir o rescaldo.

Felizmente, o supermercado estava fechado devido ao feriado de aniversário da cidade, e não houve registro de feridos. A ocorrência segue sob acompanhamento das equipes de emergência.

Folha do Estado