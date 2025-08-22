Eletrobras reduz nível de reservatório e põe UHE em estado de alerta

Ativo está localizado no rio Teles Pires, em Mato Grosso, e tem 300 MW de potência

A Eletrobras colocou a usina hidrelétrica (UHE) Colíder em estado de alerta após identificar a recorrência de eventos envolvendo o rompimento de dutos do sistema da usina. O estágio de alerta é o terceiro mais grave em uma escala de quatro níveis mas, segundo a Eletrobras, a elevação na classificação de risco ocorre como medida preventiva de segurança.

“A Eletrobras decidiu alterar o nível de segurança da barragem para o nível de “alerta”, medida que deflagra as ações previstas em seu Plano de Ação Emergencial, o qual garante que os órgãos e entidades competentes, públicos e privados, bem como as comunidades afetadas, possam receber as devidas informações sobre a usina de maneira naturalmente transparente e tempestiva”, diz comunicado da Eletrobras enviado nesta sexta-feira, 15 de agosto, ao mercado.

Segundo a empresa, do total de 70 drenos que integram o sistema da usina, quatro sofreram danos desde a compra do ativo.

Redução no nível do reservatório

Além da mudança na classificação de risco, a Eletrobras decidiu reduzir o nível do reservatório da usina, como forma de resguardar sua integridade e permitir avaliações mais precisas. A decisão também ocorreu porque havia saída de material do subsolo na área da barragem.

A UHE Colíder está localizada no rio Teles Pires, em Mato Grosso, e tem 300 MW de potência. A hídrica faz parte da operação de descruzamento de ativos com a Copel, concluída no final do mês de maio. A usina ainda é operada de forma transitória pela Copel mas, desde o início de junho, a Eletrobras também atua na planta para elevar os níveis de segurança.

Segundo a Eletrobras, a classificação de risco do ativo no momento de descruzamento era de “atenção” dentre as quatro possíveis: “normal”, “atenção”, “alerta” e “emergência”, em ordem crescente de criticidade.

A companhia também informou que as operações do ativo ocorrem de forma segura. “A Usina de Colíder opera dentro das normas de segurança exigidas pela legislação em vigor e com devido acompanhamento dos órgãos competentes”, diz o comunicado da Eletrobras.

Maria Clara

MEGA WHAT