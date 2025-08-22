Detran-MT já convocou mais de 13 mil candidatos para primeira habilitação gratuita

O Detran-MT já está trabalhando junto a Setasc para a abertura de um novo edital até o final de 2025

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) já convocou 13.704 beneficiários do programa SER Família CNH Social desde maio de 2024, quando iniciou o programa. Desse total, 4.079 mil já estão com suas CNHs em mãos e 3.470 beneficiários seguem realizando as etapas obrigatórias do processo para a emissão da 1ª habilitação.

O programa não está com novo edital em aberto, mas o Departamento Estadual de Trânsito já está trabalhando junto a Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) para a abertura de um novo edital até o final de 2025.

“Estamos em tratativas para a elaboração de um segundo edital do Programa, para contemplar mais beneficiários, custeado 100% pelo Governo do Estado de Mato Grosso”, destacou o presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos.

Conforme o presidente, o período de inscrição e outros detalhes do novo edital serão divulgados ainda este ano.

Quanto ao programa da CNH Social divulgado pelo Governo Federal em seus canais de comunicação, baseando-se na Lei Federal 15.153 de 26 de junho de 2025, os Detran’s de todos os Estados ainda não foram informados como o mesmo vai funcionar e como será o repasse de verbas do Governo Federal para os Estados.

Lidiana Cuiabano | Detran-MT