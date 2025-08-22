Breaking News

Detran-MT já convocou mais de 13 mil candidatos para primeira habilitação gratuita

1 hora ago

O Detran-MT já está trabalhando junto a Setasc para a abertura de um novo edital até o final de 2025

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) já convocou 13.704 beneficiários do programa SER Família CNH Social desde maio de 2024, quando iniciou o programa. Desse total, 4.079 mil já estão com suas CNHs em mãos e 3.470 beneficiários seguem realizando as etapas obrigatórias do processo para a emissão da 1ª habilitação.

O programa não está com novo edital em aberto, mas o Departamento Estadual de Trânsito já está trabalhando junto a Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) para a abertura de um novo edital até o final de 2025.

“Estamos em tratativas para a elaboração de um segundo edital do Programa, para contemplar mais beneficiários, custeado 100% pelo Governo do Estado de Mato Grosso”, destacou o presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos.

Conforme o presidente, o período de inscrição e outros detalhes do novo edital serão divulgados ainda este ano.

Quanto ao programa da CNH Social divulgado pelo Governo Federal em seus canais de comunicação, baseando-se na Lei Federal 15.153 de 26 de junho de 2025, os Detran’s de todos os Estados ainda não foram informados como o mesmo vai funcionar e como será o repasse de verbas do Governo Federal para os Estados.

Lidiana Cuiabano | Detran-MT

Check Also

Rebanho bovino de MT conta com 32,1 milhões de cabeças

Cáceres, Vila Bela da Santíssima Trindade e Juara são os municípios com o maior número …

Sema autoriza hidrelétrica a reduzir volume do reservatório

O empreendimento de Colider é responsável pelo resgate de ictiofauna, para evitar a mortandade de …

Sema e Polícia Militar realizam operação após denúncias de crimes ambientais em área de preservação em Novo Mundo

Fiscalização foi realizada a pedido da Promotoria de Justiça de Guarantã do Norte. Um suspeito …

Exportação de carne bovina bate recorde em mês anterior ao tarifaço

No mês anterior à entrada em vigor do tarifaço dos Estados Unidos, as exportações brasileiras …

Ministério aprova remodelar contrato para duplicar 163 de Sinop a Guarantã do Norte

?????????? O ministério dos Transportes, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a concessionária …

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Powered by WordPress | Designed by Tielabs
© Copyright 2012, All Rights Reserved