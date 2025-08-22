Apiacás vem se transformando em um grande canteiro de obras

O respeito ao dinheiro público e o equilíbrio fiscal tem feito com que Apiacás venha se transformando em um grande canteiro de obras. São inúmeras as obras desde as de pequeno, médio e grande porte, melhorando assim a infraestrutura do município e proporcionando uma melhor qualidade de vida aos apiacaenses.

Dentre as grandes realizações está a construção da nova Escola Municipal Centro de Promoção Educacional, construção da UDR (Unidade Descentralizada de Reabilitação), construção de uma nova ETA (Estação de Tratamento de Água), obra de drenagem e pavimentação asfáltica da Avenida Beira Rio, ruas e avenidas do Setor Pioneiro receberam obra de pavimentação asfáltica e drenagem, ampliação e implantação da rede de água do Setor Pioneiro, reforma no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), além da troca dos telhados das Escolas Municipais Paulo Freire e Centro de Promoção, a reforma e ampliação do refeitório da Escola Municipal Ensino Infantil Construindo o Saber. Temos ainda a construção de uma Quadra de Beach Tênis na Orla do Lago Municipal e a instalação de bueiros metálicos nas estradas rurais.

O prefeito Júlio César, falou da importância dessas obras para o povo de Apiacás. “Estamos trabalhando muito para melhora cada dia mais o nosso município, a nossa gestão tem o compromisso em estar asfaltando toda cidade, e graças a uma parceria entre o Governo do Estado, o Secretário-chefe da Casa Civil Fabio Garcia e com a ajuda do nosso deputado Paulo Araújo conseguimos mais 9 milhões para que isso seja feito. Estamos além dos asfaltos com várias outras obras que vão trazer dignidade para o nosso povo, tenho certeza que Apiacás está no caminho certo”, ressalta o chefe do executivo municipal.

Já vice-prefeita, Fabiana Pessoa, diz que esse é um momento de alegria, pois pode ver tantas obras importantes sendo executadas. “ É importante destacar que a gestão vem desenvolvendo todas essas obras, respeitando os princípios da legalidade e transparência correta na aplicação do recurso público”. Diz a vice-prefeita

assessoria