Alta Floresta realiza Campanha de Multivacinação no dia 30 de agosto

1 hora ago

A Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoverá no dia 30 de agosto de 2025 (sábado) a Campanha de Multivacinação, com atendimento especial nas unidades de saúde para atualização da caderneta vacinal.

Durante a ação, estarão disponíveis todas as vacinas previstas no calendário de imunização, além da aplicação da dose de Tríplice Viral para crianças a partir de 9 meses de idade. O objetivo é garantir que a população mantenha a imunização em dia, prevenindo doenças e fortalecendo a saúde coletiva.

O atendimento ocorrerá das 7h às 17h, sem intervalo para almoço, nos seguintes locais:

PSF 1 – Vila Nova

PSF 12 – Cidade Alta 2

PSF 14 – Santa Bárbara

PSF 16 – Primavera

A Secretaria de Saúde reforça a importância de que pais, responsáveis e demais cidadãos levem a caderneta de vacinação e um documento de identificação no momento do atendimento.

Marcelo Carvalho

Diretoria de Comunicação

