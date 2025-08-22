Agosto Lilás: Escolas recebem palestras de conscientização sobre a violência contra a mulher

Desde o dia 15 de agosto, ações de conscientização sobre a violência contra a mulher estão sendo realizadas em escolas do município como parte da campanha.

Agosto Lilás. A iniciativa tem sido promovida por uma parceria entre o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), a Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar, a Promotoria de Justiça, a OAB Subseção Alta Floresta, Polícia Judiciária civil, conselheiras locais e Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania.

As palestras estão sendo realizadas em diversas unidades escolares, como as escolas JVC, 19 de Maio, Rui Barbosa, Marines, entre outras que ainda receberão as equipes nos próximos dias. O objetivo é levar conhecimento sobre os tipos de violência enfrentados pelas mulheres, formas de denúncia e a importância do respeito e da igualdade de gênero desde a infância e adolescência.

As equipes estão se dividindo para garantir que o maior número possível de estudantes seja alcançado pelas ações, contribuindo para a formação de uma sociedade mais justa e segura para todas as mulheres.

A campanha Agosto Lilás é um marco na luta pelo fim da violência contra a mulher, reforçando a necessidade de políticas públicas, educação e conscientização para transformar realidades e salvar vidas.

Assessoria

Diretoria de Comunicação