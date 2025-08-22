Ação preventiva da Direção de Trânsito e Polícia Militar resulta na apreensão de veículo envolvido em estelionato em São Paulo

Um trabalho conjunto entre a Direção de Trânsito e a Polícia Militar resultou na apreensão de um veículo modelo Palio, branco, ano 2012, com placas do Estado de São Paulo. O automóvel, localizado em Alta Floresta, estava envolvido em um crime de estelionato registrado em São Paulo.

A identificação do veículo foi possível graças à tecnologia OCR (Reconhecimento Ótico de Caracteres), instalada nas lombadas eletrônicas das avenidas Perimetral

Rogério Silva e MT-208. “Havia no sistema o registro deste crime e, ao passar pelas lombadas, o veículo foi identificado. A partir desse momento, iniciamos o processo de busca”, explicou o diretor de Trânsito, Transporte e Segurança, Éder Cordeiro.

A tecnologia OCR – é a sigla para Optical Character Recognition, ou, em português, Reconhecimento Ótico de Caracteres – permite que câmeras registrem e reconheçam automaticamente os caracteres das placas de veículos, emitindo alertas em caso de irregularidades ou envolvimento em crimes. Assim que o veículo foi detectado, as autoridades iniciaram as diligências que culminaram em sua localização.

“A recuperação deste veículo demonstra que o trabalho preventivo desenvolvido em Alta Floresta, entre a Direção de Trânsito e Policia Militar, tem gerado resultados concretos”, destacou Cordeiro.

O caso veio à tona após a vítima do estelionato, residente em São Paulo, receber uma multa de trânsito e perceber que seu CPF havia sido utilizado de forma indevida. Ele entrou em contato com o departamento de trânsito, que iniciou os procedimentos legais.

Segundo o diretor, por determinação judicial, todas as infrações de trânsito relacionadas ao veículo serão canceladas em virtude do crime, e o automóvel permanecerá bloqueado. As orientações foram repassadas tanto aos Agentes Municipais de Trânsito quanto à Polícia Militar.

O veículo foi flagrado pelas câmeras no dia 10 de maio e localizado na noite da última segunda-feira, 11 de agosto, abandonado nas proximidades do bairro Jardim Primavera. Ele foi recolhido ao pátio da 20ª Ciretran de Alta Floresta, e o proprietário já foi informado sobre a recuperação do bem.

“Esses resultados reforçam que estamos no caminho certo. Os equipamentos têm gerado excelentes resultados e contribuído efetivamente para a segurança pública”, concluiu o diretor.

Assessoria