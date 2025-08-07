Sema embarga empreendimentos madeireiros e aplica multa de R$ 70 mil

A operação de fiscalização contou com apoio do Batalhão de Policia Militar Ambiental e do Indea

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente realizou uma operação de fiscalização em empreendimentos madeireiros no município de Brasnorte, na região noroeste do estado. A ação embargou três diferentes estabelecimentos, além de autuar os infratores em R$70 mil em multa.

Durante a operação concluída na sexta feira (1º/8), que ocorreu em com apoio do Batalhão de Policia Militar Ambiental e do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea), as equipes embargaram três empresas que estavam em desacordo com as regulamentações ambientais vigentes.

Os agentes constataram que haviam divergências entre a quantidade de material existente no local e a registrada no sistema de controle de produtos florestais (Sisflora). Além disso, uma das madeireiras exercia a atividade sem licença.

A fiscalização teve como objetivo principal verificar a regularidade das atividades e adotar as medidas repressivas em relação às infrações ambientais, além de contribuir de forma preventiva no combate à exploração ilegal de madeira nas Terras Indígenas existentes no município, tal como a TI Menkü.

Denúncias

Os crimes ambientais devem ser denunciados à Ouvidoria Setorial da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, pelos números 3613-7398 ou 98153-0255 (por telefone ou whatsapp) pelo email ouvidoria@sema.mt.gov.br, pelo aplicativo MT Cidadão ou em uma das regionais da Sema.

Quem se deparar com um crime ambiental também pode denunciar à Polícia Militar, pelo 190.

*Com supervisão de Renata Prata

Yasmin Yegros* | Sema-MT