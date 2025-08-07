Secretaria de Estado de Meio Ambiente faz doação de veículo para o Projeto Águas para o Futuro em Alta Floresta

Na tarde da última terça-feira, dia 29 de julho, estiveram reunidos em sua sede, o Ministério Público, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a empresa Águas de Alta Floresta, a Unemat, e o próprio Ministério Público.

Na oportunidade, além de um alinhamento referente as ações do Projeto Águas para o Futuro, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), também repassou de forma oficial uma caminhonete que será utilizada nas atividades do projeto, em Alta Floresta.

O diretor da Diretoria de Unidade Desconcentrada de Alta Floresta, Leandro Rodinei Brauwers, pontua que esse projeto reforça a união dos órgãos e entidades envolvidas. “Estamos felizes em poder participar. Realizamos, hoje, a entrega deste veículo, que através desta parceria com todos os integrantes da iniciativa, temos certeza que irá somar muito’, pontua.

A secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Gercilene Meira Leite, destaca a importância desta iniciativa. “É um projeto do Ministério Público, que é um parceiro do Município de Alta Floresta, que vai unir esforços para fazer um levantamento das nascentes que estão localizadas na Bacia Mariana”, disse.

Gercilene explica que a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, procura desenvolver ações que aproximem a sociedade das questões ambientais, sempre conciliando produção e preservação. E, ao unir forças com o Águas para o Futuro, haverá um reforço no cuidado com a gestão hídrica de Alta Floresta. “Cuidar da nossa gestão hídrica, é cuidar de cada cidadão de Alta Floresta”, disse.

É importante lembrar que, em Alta Floresta, além desta iniciativa do Ministério Público, também há o Adote uma Nascente, sendo que, ambos têm a proposta de cuidar das nascentes hoje, para garantir água amanhã. Atualmente, embora essas iniciativas tenham a frente órgãos e entidades das esferas públicas, já há uma grande participação da sociedade e isso mostra a relevância dos trabalhos.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação