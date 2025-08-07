Paranaíta comemora um importante avanço no desenvolvimento local

Alcançamos 90% das metas estabelecidas pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), com a conclusão de etapas do processo de territorialização da Agenda 2030 para o alcance dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), através do projeto Acelerando o Desenvolvimento, realizado entre 2021 e 2025.

Resultado do compromisso e da responsabilidade da Gestão Municipal, liderada pelo prefeito Osmar Moreira e pelo vice-prefeito Dema, com o apoio do Legislativo municipal, sempre buscando o melhor para que cada ação fosse executada com eficiência e transparência, com o trabalho conjunto das secretarias municipais, que atuaram com dedicação, planejamento e união.

Parabéns a todos os envolvidos, sociedade civil organizada, pelas empresas comprometidas com o desenvolvimento sustentável, pelos comerciantes parceiros e pelas entidades e associações que acreditam em um futuro melhor e contribuíram ativamente para mais esta conquista.

Esse é mais um passo rumo a uma Paranaíta mais forte, justa e preparada para os desafios do amanhã.

Paranaíta avança, e o desenvolvimento acelera com o esforço de todos!

Assessoria Facebook Prefeitura