Empresários participam de assalto a banco em MT; 14 já foram presos

Delegado falou que comerciantes resolveram se “aventurar” em negócio mal sucedido

Pelo menos dois empresários da região estão entre os 14 presos pela tentativa de assalto à agência do Sicredi em Brasnorte (a 588 km de Cuiabá), ocorrida na última quinta-feira (31). As investigações da Polícia Civil apontam que ambos tiveram participação direta na ação criminosa e chegaram a se reunir no estabelecimento de um deles para dividir o dinheiro roubado.

As informações foram confirmadas à imprensa nesta segunda-feira (4), durante coletiva concedida pelas forças de Segurança Pública de Mato Grosso.

Durante a ação criminosa, quatro homens armados saíram de uma Hilux prata, fortemente armados, portando fuzis, invadiram a agência bancária e fizeram dois funcionários de reféns, como se fossem “escudos”. Após o roubo, o grupo teria se deslocado para um ponto de “resfriamento”, onde abandonou a caminhonete e embarcou em um HB20 para fugir da cidade.

O trajeto seguiu em direção a Juína, onde os dois colaboradores feitos reféns foram libertados. A movimentação atípica chamou a atenção, de acordo com o delegado Sued Dias Júnior. Diferente do que se era esperado, os criminosos teriam retornado para Brasnorte, onde teriam se reunido para concluir a divisão do valor sequestrado.

“Enquanto as forças de segurança se mobilizavam para chegar na cidade e poder fazer um cerco mais aperfeiçoado, esses indivíduos se deslocam com o HB20 no final da tarde para o estado de Rondônia. A GCCO chegou em Brasnorte no fim da tarde com auxílio de aeronave da CIOPAER, foi possível identificar que o veículo já estava em deslocamento e conseguiu identificar um dos quatro indivíduos que estava nele”, relatou o delegado Sued Dias Jr.

As investigações se intensificaram nos dias seguintes e resultaram na prisão de 14 pessoas até o fim de semana.

Em Vilhena, seis suspeitos foram capturados, incluindo dois diretamente envolvidos na execução do roubo, o motorista da fuga, um responsável pelo apoio logístico e dois irmãos que abrigaram os criminosos em um hotel, um deles, inclusive, atuava como recepcionista no local.

Outros suspeitos foram presos ainda no sábado (2), em Brasnorte. Além dos dois empresários, foram detidos os outros dois criminosos que entraram na agência armados, o responsável pelo roubo da caminhonete Hilux e dois cabos da Polícia Militar acusados de facilitar a fuga do bando.

Questionado sobre a identificação dos envolvidos, o delegado explicou que essa e outras informações ainda não podem ser divulgadas devido a investigação estar em curso, mas confirmou que pelo menos dois são proprietários de negócios no município.

“Dois eram empresários locais, de Brasnorte, que resolveram se aventurar nesse negócio roubo mal sucedido”, concluiu.

GIOVANA GIRALDELLI

Mídia Jur