Agosto Dourado mobiliza unidades de saúde em Alta Floresta com ações de apoio à amamentação

Apoie. Proteja. Promova. Amamentar é um ato de amor e saúde. Com esse lema, a Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza uma programação especial nas Unidades de Saúde da Família ao longo do mês de agosto. A iniciativa integra a campanha Agosto Dourado, que simboliza a luta pelo incentivo à amamentação.
As ações vão ocorrer em diversas datas e bairros da cidade, com o objetivo de fortalecer o conhecimento sobre a importância do aleitamento materno. Serão realizadas palestras orientativas, rodas de conversa e momentos de troca de experiências entre mães e profissionais de saúde. A proposta é criar um ambiente acolhedor onde dúvidas possam ser esclarecidas e cada mulher se sinta amparada em sua jornada de amamentação.
Toda a equipe de saúde participa das atividades contribuindo com informações técnicas, apoio emocional e orientações práticas sobre cuidados com o bebê, nutrição materna, vínculo afetivo e prevenção de doenças.
A campanha reforça que o leite materno é o alimento mais completo para o bebê, fortalecendo o sistema imunológico e promovendo desenvolvimento saudável. Além disso, o ato de amamentar fortalece o vínculo entre mãe e filho, promovendo bem-estar emocional para ambos.
A Secretaria de Saúde convida todas as gestantes, puérperas e famílias a participarem. Basta procurar a Unidade de Saúde mais próxima para acompanhar a programação e se envolver nesse movimento de conscientização.
Confira a programação completa:
|Unidade de Saúde
|Data
|Horário
|USF III Jardim Panorama
|04/08
|07h30
|USF IV Santa Rita de Cássia
|12/08
|07h30
|USF VIII Boa Esperança
|19/08
|13h30
|21/08
|07h30
|USF I Vila Nova
|14/08
|07h30
|USF XIII Ana Neri
|19/08
|08h00
|USF II Cidade Bela
|20/08
|14h00
|USF IX Bom Jesus
|20/08
|14h00
|USF XVII Jardim Araras
|20/08
|07h30
|USF VI Boa Nova
|21/08
|13h30
|USF XI Universitário
|21/08
|08h00
|USF XII Cidade Alta 2
|21/08
|07h15
|USF V Cidade Alta
|22/08
|07h30
|USF XVI Jardim Primavera
|22/08
|07h00
|USF XIV Santa Bárbara
|25/08
|13h30
|USF XV Élida Rocha Borges
|25/08
|13h30
|USF X São José Operário
|27/08
|08h00