Agosto Dourado mobiliza unidades de saúde em Alta Floresta com ações de apoio à amamentação

Apoie. Proteja. Promova. Amamentar é um ato de amor e saúde. Com esse lema, a Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza uma programação especial nas Unidades de Saúde da Família ao longo do mês de agosto. A iniciativa integra a campanha Agosto Dourado, que simboliza a luta pelo incentivo à amamentação.

As ações vão ocorrer em diversas datas e bairros da cidade, com o objetivo de fortalecer o conhecimento sobre a importância do aleitamento materno. Serão realizadas palestras orientativas, rodas de conversa e momentos de troca de experiências entre mães e profissionais de saúde. A proposta é criar um ambiente acolhedor onde dúvidas possam ser esclarecidas e cada mulher se sinta amparada em sua jornada de amamentação.

Toda a equipe de saúde participa das atividades contribuindo com informações técnicas, apoio emocional e orientações práticas sobre cuidados com o bebê, nutrição materna, vínculo afetivo e prevenção de doenças.

A campanha reforça que o leite materno é o alimento mais completo para o bebê, fortalecendo o sistema imunológico e promovendo desenvolvimento saudável. Além disso, o ato de amamentar fortalece o vínculo entre mãe e filho, promovendo bem-estar emocional para ambos.

A Secretaria de Saúde convida todas as gestantes, puérperas e famílias a participarem. Basta procurar a Unidade de Saúde mais próxima para acompanhar a programação e se envolver nesse movimento de conscientização.

Confira a programação completa:

Unidade de Saúde Data Horário USF III Jardim Panorama 04/08 07h30 USF IV Santa Rita de Cássia 12/08 07h30 USF VIII Boa Esperança 19/08 13h30 21/08 07h30 USF I Vila Nova 14/08 07h30 USF XIII Ana Neri 19/08 08h00 USF II Cidade Bela 20/08 14h00 USF IX Bom Jesus 20/08 14h00 USF XVII Jardim Araras 20/08 07h30 USF VI Boa Nova 21/08 13h30 USF XI Universitário 21/08 08h00 USF XII Cidade Alta 2 21/08 07h15 USF V Cidade Alta 22/08 07h30 USF XVI Jardim Primavera 22/08 07h00 USF XIV Santa Bárbara 25/08 13h30 USF XV Élida Rocha Borges 25/08 13h30 USF X São José Operário 27/08 08h00

Marcelo Carvalho

Diretoria de Comunicaçao