Agosto Dourado mobiliza unidades de saúde em Alta Floresta com ações de apoio à amamentação

Apoie. Proteja. Promova. Amamentar é um ato de amor e saúde. Com esse lema, a Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza uma programação especial nas Unidades de Saúde da Família ao longo do mês de agosto. A iniciativa integra a campanha Agosto Dourado, que simboliza a luta pelo incentivo à amamentação.

As ações vão ocorrer em diversas datas e bairros da cidade, com o objetivo de fortalecer o conhecimento sobre a importância do aleitamento materno. Serão realizadas palestras orientativas, rodas de conversa e momentos de troca de experiências entre mães e profissionais de saúde. A proposta é criar um ambiente acolhedor onde dúvidas possam ser esclarecidas e cada mulher se sinta amparada em sua jornada de amamentação.

Toda a equipe de saúde participa das atividades contribuindo com informações técnicas, apoio emocional e orientações práticas sobre cuidados com o bebê, nutrição materna, vínculo afetivo e prevenção de doenças.

A campanha reforça que o leite materno é o alimento mais completo para o bebê, fortalecendo o sistema imunológico e promovendo desenvolvimento saudável. Além disso, o ato de amamentar fortalece o vínculo entre mãe e filho, promovendo bem-estar emocional para ambos.

A Secretaria de Saúde convida todas as gestantes, puérperas e famílias a participarem. Basta procurar a Unidade de Saúde mais próxima para acompanhar a programação e se envolver nesse movimento de conscientização.

Confira a programação completa:

 Unidade de SaúdeDataHorário
USF III Jardim Panorama04/0807h30
USF IV Santa Rita de Cássia12/0807h30
USF VIII Boa Esperança19/0813h30
21/0807h30
USF I Vila Nova14/0807h30
USF XIII Ana Neri19/0808h00
USF II Cidade Bela20/0814h00
USF IX Bom Jesus20/0814h00
USF XVII Jardim Araras20/0807h30
USF VI Boa Nova21/0813h30
USF XI Universitário21/0808h00
USF XII Cidade Alta 221/0807h15
USF V Cidade Alta22/0807h30
USF XVI Jardim Primavera22/0807h00
USF XIV Santa Bárbara25/0813h30
USF XV Élida Rocha Borges25/0813h30
USF X São José Operário27/0808h00

Marcelo Carvalho

Diretoria de Comunicaçao

