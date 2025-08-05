Servidores da Seduc podem se inscrever para Prêmio Educador Transformador até 10 de agosto

Vencedores do projeto podem ganhar viagem para Londres com tudo pago

Servidores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) podem se inscrever até 10 de agosto na 3ª edição do Prêmio Educador Transformador, realizado pelo Sebrae Nacional. A inscrição é gratuita no site oficial do projeto. Vencedores do projeto podem ganhar viagem para Londres com tudo pago.

Objetivo do projeto é conectar professores e gestores educacionais para a criação de projetos inovadores que visem o enfrentamento, a superação dos desafios presentes e futuros da educação. Inscrições aqui.

Inspirada no tema da Bett Brasil 2025, “Educação para enfrentar crises e construir futuros sustentáveis”, as inscrições devem ser feitas com propostas de projetos educacionais transformadores, que alinhem a uma das seguintes categorias:

1. Inovação Pedagógica e Metodologias Ativas: categoria exclusiva para professores;

2. Gestão Educacional Transformadora: categoria exclusiva para gestores educacionais;

3. Inclusão e Sustentabilidade na Educação: categoria exclusiva para professores e gestores.

Serão consideradas propostas de projetos com uma ideia original ou o aprimoramento de um projeto em desenvolvimento, que apresente uma solução inovadora para um problema ou desafio identificado no âmbito do currículo, da comunidade escolar, da rede de ensino ou do sistema educacional como um todo.

Na Etapa Estadual, todos os candidatos selecionados em 1º, 2º e 3º lugares receberão certificado de participação, selo digital e troféu. Além disso, aqueles que ficarem em 1º lugar nesta etapa, receberão pacote completo para participar do Congresso Bett Brasil 2026.

Já na Etapa Nacional, todos os candidatos selecionados em 1º, 2º e 3º lugar em cada categoria, receberão certificado de participação, selo digital, troféu, notebook e mochila.

Claryssa Amorim | Seduc-MT