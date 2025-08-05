Secretaria de Saúde leva orientação sobre o Julho Verde para empresas de Alta Floresta

A Secretaria de Saúde, por meio da equipe de Saúde Bucal, promoveu ao longo do mês de julho uma série de ações educativas em alusão à campanha Julho Verde, voltada à prevenção e conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço.

Com o objetivo de informar a população sobre os principais fatores de risco, sinais de alerta e a importância do diagnóstico precoce, foram realizadas palestras em diversas empresas do município, atingindo trabalhadores de diferentes setores e levando orientação de forma acessível e preventiva.

Durante as palestras, os profissionais destacaram a importância dos cuidados com a saúde bucal, os prejuízos do tabagismo e do consumo excessivo de álcool — principais fatores associados ao desenvolvimento desse tipo de câncer —, além de reforçar a necessidade de manter consultas odontológicas regulares.

As ações reforçam o compromisso da Secretaria de Saúde com a promoção da saúde e a prevenção de doenças, levando informação de qualidade para além das unidades de atendimento.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação