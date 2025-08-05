Painel do Programa “Alta Floresta Não Atropela” é atualizado e contabiliza quase 4 mil travessias de primatas

O painel do programa “Alta Floresta Não Atropela” recebeu mais uma atualização nesta semana. No monitoramento anterior, haviam sido contabilizadas 2.981 travessias de primatas pelas pontes de dossel instaladas no perímetro urbano.

Na sétima atualização, o número total de travessias chegou a 3.943 primatas. Ou seja, neste último intervalo, foram registrados 962 indivíduos utilizando as pontes. Para efeito de comparação, no período anterior foram 1.167 indivíduos registrados.

Desde o início do monitoramento, a evolução dos dados tem sido expressiva: no primeiro ciclo, foram contabilizados 541 indivíduos; no segundo, o número subiu para 747. Já na quarta etapa, foram registrados 305 primatas, totalizando 1.814 travessias seguras entre novembro e fevereiro. Agora, o programa se aproxima da marca de 4 mil travessias registradas com sucesso.

O “Alta Floresta Não Atropela” é fruto de uma parceria entre a sociedade civil e o poder público. A bióloga Fernanda Abra, fundadora do Projeto Reconecta, é uma das principais responsáveis pela execução da iniciativa, ao lado da Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, além de diversos parceiros.

Entre os apoiadores e colaboradores do programa estão: Fundação Ecológica Cristalino (FEC), Fazenda Anacã, Green Yellow, 7ª Companhia Independente de Bombeiros Militar (7ª CIBM), Diretoria Regional da SEMA/MT, Unidade Técnica do IBAMA e ICMBio, Aeroporto de Alta Floresta/COA, UFMT – Campus Sinop, Instituto Ecótono, UNEMAT/AFL, Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA), Conselho Municipal de Segurança Pública de Alta Floresta (COMSEP) e Energisa.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação