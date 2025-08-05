Lacen é o primeiro laboratório público do Centro-Oeste a receber certificação do Inmetro

Certificado de Acreditação da Coordenação Geral de Acreditação foi obtido nesta sexta-feira (25)

O Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso (Lacen-MT), gerido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), obteve, nesta sexta-feira (25.7), o Certificado de Acreditação da Coordenação Geral de Acreditação (Cgcre), do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), que reconheceu a sua excelência em qualidade e competência técnica.

“É o primeiro laboratório público do Centro-Oeste e o quinto em todo o país a conseguir o certificado na norma ISO 15.189/2024, o que mostra que o Lacen-MT segue as regras de segurança e qualidade nacionais e internacionais, aumentando a credibilidade e confiança de quem usa o serviço. Esse prêmio é o resultado do comprometimento da equipe para melhorar os processos: estão todos de parabéns”, avaliou o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.

O secretário adjunto de Atenção e Vigilância à Saúde da SES, Juliano Melo, informou que o Lacen-MT adotou várias ações para cumprir os parâmetros necessários incluindo a implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade, calibração e manutenção de equipamentos, controle de documentos e registros, gestão de riscos e oportunidades, participação em programas de proficiência, entre outras.

“A unidade obteve o certificado da Coordenação Geral de Acreditação, do Inmetro, porque tem investido em capacitação técnica, modernização dos processos, reorganização estrutural e mudança de cultura institucional, sempre com foco na excelência e no rigor científico”, explicou Melo.

De acordo com a diretora do Lacen-MT, Elaine de Oliveira, esse é um reconhecimento formal da competência de um laboratório de ensaio para realizar testes e análises específicas na área médica.

“O certificado representa o compromisso do Lacen-MT com a Saúde Pública. Hoje, não é só um laboratório que foi acreditado. É a ciência pública, é o SUS [Sistema Único de Saúde], é Mato Grosso sendo reconhecido pela sua capacidade. Estamos muito emocionados e orgulhosos. Lutamos contra todas as limitações possíveis e vencemos”, comemorou Elaine.

Conforme a diretora, a acreditação não apenas eleva o Lacen-MT ao mais alto patamar de qualidade laboratorial, mas também projeta o nome de Mato Grosso no cenário nacional como referência em Saúde Pública de excelência.

“Não é sobre prêmios. É sobre vidas. Quando um exame sai daqui com precisão e rapidez, é um paciente atendido com dignidade, é uma decisão de saúde tomada com qualidade e segurança. Essa acreditação significa que estamos fazendo o nosso papel na linha de cuidado do paciente com mais qualidade”, finalizou.

Saiba mais sobre a norma

A ISO 15189/2024 é a mais alta norma internacional voltada especificamente aos laboratórios clínicos, assegurando padrões de precisão, rastreabilidade e confiabilidade em análises que impactam diretamente a saúde da população. A norma é reconhecida globalmente por validar o nível de excelência de instituições laboratoriais.

A norma também estabelece atribuições da alta direção, condições do ambiente, equipamentos, processos de pré-exame, exame e pós-exame, gestão de riscos e melhoria contínua. “Os laboratórios devem garantir a qualidade e segurança dos processos, desde a coleta de amostras até a liberação de resultados, e implementar estratégias para mitigar riscos e melhorar continuamente”, concluiu.

Luiza Goulart | SES-MT