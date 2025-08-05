Homem condenado a 12 anos de prisão por estupro de vulnerável é preso em Alta Floresta

Um homem de 64 anos foi preso ontem, quarta-feira (30), após cumprimento de mandado de prisão expedido em 2020 em seu desfavor por estupro de vulnerável.

Conforme a PM, após receber informações do COPOM de que um indivíduo com mandado de prisão em aberto encontrava-se em uma oficina na cidade, a equipe se deslocou até o endereço.

No local, foi realizada a abordagem e checagem do referido indivíduo, sendo constatada a veracidade da denúncia, contra ele havia um mandado de prisão em aberto, por estupro de vulnerável, com condenação de 12 anos, em regime prisional fechado.

Ele foi preso e encaminhado à Delegacia.

Notícia Exata