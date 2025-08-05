Audiência Pública apresenta dotação orçamentária da LDO 2026 em Alta Floresta

Na última sexta-feira, 25 de julho, foi realizada, no auditório do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta (Ipreaf), a Audiência Pública referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2026.

Durante a audiência, foram apresentados os valores orçamentários previstos por secretaria, que serão aplicados no próximo ano. Com a realização do evento, a Administração Municipal busca promover a transparência na gestão pública e garantir a participação da população na elaboração das leis orçamentárias, conforme estabelece o §1º, inciso I, do artigo 48 da Lei Complementar nº 101/2000 — a Lei de Responsabilidade Fiscal.

A LDO define as prioridades da administração para o ano seguinte, orientando a alocação de recursos públicos e estabelecendo as obras e serviços considerados essenciais para o desenvolvimento do município. A audiência foi transmitida ao vivo pelas redes sociais, por meio do perfil oficial da Prefeitura no Facebook.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação