Prefeitura de Paranaíta realiza audiência pública para elaboração do PPA 2026-2029, LDO e LOA 2026

A Prefeitura Municipal Paranaíta/MT, realizou nesta quinta feira, 24 de julho de de 2025, uma Audiência Pública para discussão e elaboração do Plano Plurianual (PPA)2026-2029, da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o período de 2026.

O evento tem o objetivo de garantir a participação da população no planejamento das ações e investimentos do município nos próximos anos.

Durante a audiência, foram apresentadas as diretrizes que irão nortear a aplicação dos recursos públicos, bem como as prioridades para áreas como saúde, educação, infraestrutura, assistência social e desenvolvimento.

A audiência realizada no Plenário da Câmara de Vereadores foi conduzida pelo Departamento de Contabilidade e contou com a presença de representantes do Poder Legislativo e membros da sociedade civil.

Durante a apresentação, foram abordados os principais aspectos que envolvem o planejamento orçamentário municipal, com explicações sobre: O que são o PPA, a LDO e a LOA, suas vigências e objetivos; Plano de Governo da atual gestão, com metas e prioridades e as principais demandas da população identificadas por meio de pesquisas e escutas públicas no site da Prefeitura Municipal com preenchimento do formulário online de sugestões.

Assessoria

