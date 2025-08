Prefeito de Matupá sugere exportar para Oriente Médio e Europa como “válvula de escape” do tarifaço dos EUA

Às vésperas da imposição da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros que entram nos Estados Unidos, governantes de todas as esferas tentam contribuir para a redução dos impactos econômicos causados. Em Matupá, o prefeito Bruno Mena detalhou, ao Só Notícias, que apesar do momento de insegurança e incertezas perante ao mercado externo, a região Norte de Mato Grosso não irá parar a produção “quer seja para os Estados Unidos, ou qualquer outro lugar do mundo, e a gente precisa estruturar o município com essa tendência de continuar o crescimento. Na minha visão, vamos continuar recebendo novos empresários, novas empresas, principalmente novos prestadores de serviços.” Atualmente, o município é o 4º maior exportador do Estado.

“A gente tem uma problemática na questão do tarifaço dos Estados Unidos, que 10% das nossas exportações são de carne e miúdos e boa parte desses 10% vão para os Estados Unidos. E o mercado a gente já está sabendo, a gente já tem informação que o mercado está fechado, Matupá não vai exportar mais carne para os Estados Unidos até uma segunda mudança nesse cenário, já foi bloqueado as importações de carne de Matupá para os Estados Unidos. Então, está fechado o mercado americano, em virtude desse tarifaço isso vai influenciar, vai acabar influenciando, sim, nessa questão das exportações. “

O prefeito ressaltou preocupação com a maneira que o assunto tem sido abordado pelo Governo Federal. “Uma boa parte (da carne produzida em Matupá) exporta (para os EUA), então isso me preocupa porque, por exemplo, podemos ter um problema de desemprego no frigorífico porque está fechado para o mercado americano.” Apesar da preocupação crescente com o cenário econômico, Mena afirmou que outras vias estão sendo estudadas. “Nosso frigorífico tem mercado aberto no Oriente Médio, na Europa, e o frigorífico consegue vai absorver um pouco isso, mas a gente vai buscar novos mercados inclusive a gente já viu as tratativas do estado com o Japão, quem sabe por causa dessa questão da liberação da febre aftosa e na apresentação da vacinação a gente pode ter essa exportação.”

“A gente vai fazer um trabalho também em cima disso para tentar viabilizar isso para abrir o mercado abrindo o mercado de Mato Grosso, Matupá também estará apto a isso, mas a gente tem que achar alternativas e estamos trabalhando para isso também”, concluiu Bruno Mena.

Conforme Só Notícias já informou, as indústrias em Matupá tem 4,5% de participação nas exportações do Estado, tendo como principais clientes China, Turquia, Espanha, Argélia, México, Reino Unido, Portugal. Entre janeiro e junho, as negociações representam US$ 610,61 milhões (R$ 3,384 bilhões). O maior destaque na exportação é a soja, com 86% de participação, carnes bovinas 11% e milho 3,5%. Em menor participação ficam miudezas e tripas, bexigas e estômagos.

Só Notícias